Plzeňská série pokračuje, proti Budějovicím se dvakrát trefil Kodýtek

Kodýtkova první branka, která padla v první třetině v dlouho ponechané výhodě, se navíc nakonec ukázala jako vítězná. „Takové situace úplně netrénujeme. Ale dobře jsme to sehráli,“ komentoval situaci z dvanácté minuty čtyřiadvacetiletý Kodýtek.

Plzeň se hned v úvodní části dostala do dvoubrankového vedení. Nejprve se bekhendem zblízka trefil Mertl, pak domácí více než minutu mačkali soupeře v šesti proti pěti při signalizované výhodě. A Kodýtek využil přihrávku Holešinského zpoza branky. Paradoxem je, že více šancí si v této fázi vypracovali hosté.

„Přestože jsme po první třetině vedli o dvě branky, nebyla z naší strany dobrá. Soupeř nás hodně přečísloval. Bylo tam několik situací dva nebo tři na jednoho, podržel nás brankář,“ uznal trenér Škody Petr Kořínek.

Motor se snažil, ale narážel na skvěle chytajícího Svobodu. Ten nestačil zkraje druhé třetiny jen na střelu Hanzla po skvělé přihrávce Gulaše. „Hráli jsme dobrý hokej. Vytvořili jsme si plno šancí, ale nebyli jsme schopni je využít. Kluci makali, na ledě nechali úplně všechno. Produktivita, to je ale koření hokeje a góly bylo to, co nám dnes chybělo. Týmu však nemohu nic vytknout,“ smutnil hlavní trenér Český Budějovic Jaroslav Modrý.

„Druhá třetina byla hektická. Soupeři se podařilo snížit a zase už to bylo jen o jednu branku. Pro nás to byl vydřený zápas a musíme poděkovat Mírovi (Svobodovi), protože Budějovice hrály opravdu velmi dobře,“ poznamenal Kořínek.

Svobodu Jihočeši zasypali dvaačtyřiceti střeleckými pokusy, ale za svá záda pustil jediný kotouč. „Míra nás drží, chytá opravdu skvěle. Všech pět vítězství jde hlavně za ním. Podržel nás předtím a dnes to bylo zase to samé. Soupeř měl šance a on je prostě pochytal. Na výhře má velký podíl,“ chválil svého spoluhráče i Kodýtek.

Také díky tomu je Plzeň po polovině základní části v tabulce pátá.