Měl mít po sezoně, ale dravec Káňa urychlil léčbu a je zpět

Kohouti prohrávali 0:1 a navrch schytávali tvrdé hity u mantinelu, dravec Káňa chtěl mančaft probudit. Neprobudil. Držel se za zraněné rameno, ruka visela dolů a hned tušil, že je zle. Navíc z toho nakonec byla porážka 0:5.

Ale že bude muset po operaci odepsat celou sezonu? Už zase? Zpětně se dá šarvátka označit za zbytečnou... „Asi trochu jo, když to říkáte,“ utrousí Káňa. „Já jsem byl takový typ hráče vždycky, prostě bych neuhnul. Bohužel se to stalo.“ A pak doplní: „Už se to stalo, nedívám se zpátky, dívám se dopředu, co bylo, bylo. Teď se musím soustředit na sebe, abych se zlepšil a klukům pomohl.“

Aby klukům pomohl, nechtěl se smířit s ortelem, že má po sezoně. Po další. V předminulém ročníku ve třetím čtvrtfinále proti Spartě mu ještě v dresu Brna soupeř přirazil ruku na mantinel: přetržené vazy v zápěstí, utržená chrupavka.

Operace, dva měsíce měl v ruce dráty. Pět měsíců si nezahrál hokej. Následoval přestup do Olomouce, kde sedmadvacetiletému forvardovi dopřáli čas, klid, tříletou smlouvu. A Káňa si na startu ročníku, který zahájil v elitní lajně, maloval: „Po loňské sezoně, kdy se mi všechno, jak to říct slušně, kazilo, jsem se snažil udělat maximum, abych se dobře připravil. Teď se ukáže, jestli jsem ještě schopný hrát extraligu jako někdo, kdo táhne tým, nebo budu zařazený do třetí, čtvrté formace, abych si něco odehrál. Pořád se chci posunout.“

A teď měl po bitce se Šafářem znovu stát? Poctivě rehabilitoval, cvičil, posiloval a ve středu po třech měsících překvapivě naskočil do extraligy. Teprve podesáté v sezoně.

Ač prohře 1:3 od Hradce Králové nezabránil, ve čtvrté formaci nabírá herní praxi tak, aby byl na vrchol sezony stoprocentně připraven. „Původně to bylo tak, že už v sezoně hrát nebudu, ale operatér odvedl dobrou práci, rehabilitéři taky, takže jsem mohl naskočit už teď. Mám ještě devět zápasů, abych se dostal do formy a byl týmu ku prospěchu,“ plánuje, že v play off rozbalí svůj nejlepší hokej.

Ale tam se osmí kohouti musejí nejprve dostat. A s výkonem, jaký předvedli proti Hradci, by to nešlo. „Letos je to vyrovnané. Musíme sbírat body a soustředit se hlavně na sebe, protože spoléhat na druhé je vždy cesta do záhuby. Musíme každý zápas odvést sto procent a na konci se podíváme, kde budeme.“

Vyvrací, že by ho trenéři do návratu kvůli početné marodce tlačili. „Ne, to bylo zranění, se kterým se nedá spěchat. Až se to dostalo na nějakou úroveň, že jsem byl použitelný, začal jsem trénovat, a snad to bude dobré,“ věří. „Rameno je naprosto v pohodě,“ ujišťuje.

Proti Hradci se logicky necítil nejlépe. Za třináct minut si připsal dva minusové body za pobyt na ledě při inkasovaných gólech.

„Nic moc,“ přiznal sebekriticky. „Tři měsíce je dlouhá doba. Člověk se snaží v tréninku, ale zápas je úplně jiný. Ztrácel jsem puky, některé nahrávky byly špatné, musím ještě potrénovat, abych to vylepšil.“

Trenér Zdeněk Moták s pochopením podotkl: „Tříměsíční pauza se na hráči musí podepsat. To je, jako by začínal sezonu, nepočítali jsme s tím, že podá exkluzivní výkon.“

Spoluhráči mu navíc návrat neusnadnili. Olomoučtí byli proti Hradci mátožní. „Oni dobře bruslili, napadali nás, chvílemi jsme nevěděli co s pukem. Vyhrávali souboje, začátek od nás byl špatný. Pak jsme se do toho hůř dostávali.“ Káňu mrzel rozdílový gól sedmnáct vteřin před koncem druhé třetiny, který navíc posvětil až videorozhodčí v momentě, kdy už týmy mířily do šaten na přestávku.

„Ve druhé třetině jsme se vrátili do hry, byli jsme vyrovnaným soupeřem, jenže jsme na konci dostali gól v přesilovce. Hradec potom dobře bránil, hrál na brejky, bylo to těžké,“ uznal.

„Bylo 17 vteřin do konce, kdybychom to ubránili, jdeme za vyrovnaného stavu do třetí třetiny. Rozhodl jeden gól, škoda.“ Nejen Káňa, ale všichni kohouti musí do nedělního domácího zápasu s Litvínovem nastoupit úplně jinak, nebo může být předkolo play off v ohrožení. „Doma bychom měli tempo určovat. Měli jsme v první třetině soupeře zatlačit, nebo hrát důrazněji.“

Když na to přijde, Káňa se do toho opět opře. I kdyby mělo něco prasknout. „Šel bych do toho zase, ale už si to budu víc rozmýšlet.“