Malé play off Motoru pokračuje. Co rozhodne o úspěchu či zklamání?

1. Aktuální forma

Od devátého po čtrnácté místo jsou týmy v tabulce seskládané pouze v několika bodech. Stačí povedený týden a mužstvo poskočí rychle nahoru. Jenže Motor jen jednou v sezoně vyhrál třikrát po sobě a byly to navíc hned tři úvodní duely. „Kdyby zvládli domácí zápasy s týmy kolem sebe, tak se jim dýchá lépe. Takhle jsou dál každé utkání pod tlakem a musí bodovat,“ zhodnotil bývalý budějovický obránce Ladislav Kolda.

Aktuálně Jihočeši zpravidla střídají povedené zápasy s těmi horšími. I proto se nemohou dostat z okolí dvanácté příčky. „Nejlépe na tom budou týmy, kterým se povede série vítězství a získají díky tomu formu a sebevědomí. Bude to bitva do posledního kola, ale věřím, že Motor do play off postoupí a udělá úspěšnou sezonu,“ dodal Kolda.

2. Zkušenosti

Hned osm třicátníků mají Budějovičtí v základním kádru. Lukáš Pech, Michal Vondrka či Milan Gulaš, ti všichni zvládli v extralize přes 700 startů. K tomu ještě není vyloučený ani návrat jednačtyřicetiletého Tomáše Čachotského z Jihlavy. Zkušenosti by Jihočechům chybět neměly. S tím získávají i předpoklad zvládat důležité zápasy a momenty v nich. „Máme skvělé lídry, kteří si podobnými situacemi už prošli v kariéře několikrát. To nám může pomoci. Jsme moc rádi, že takové hráče v týmu máme,“ zdůraznil útočník Lukáš Vopelka.

Milan Gulaš se snaží prosadit mezi karlovarskými obránci.

Motor však pro celkový úspěch potřebuje lépe zvládat vyrovnané duely, které v sezoně několikrát ztratil, přestože je měl slušně rozehrané. „Těch je škoda. Kdybychom v nich brali tři body, mohli jsme být v tabulce někde jinde. Když to otočíme, ještě z toho bude dobrá sezona,“ naznačil Vopelka.

3. Pomoc lídrům

Právě Vopelka je jeden z mála hráčů, kteří se v sezoně postupně přidali k produktivní dvojici veteránů Pech – Gulaš. „Cítím důvěru od trenérů a víc si věřím. Osobní statistiky ale teď jdou stranou,“ potvrdil 26letý forvard.

Celkově ale útočná síla a góly stále visí zejména na první formaci. „Bylo by třeba, aby se góly rozdělily i mezi jiné hráče. Všechno stojí na první lajně. Někteří útočníci mají za tři čtvrtě sezony jeden dva góly nebo i žádný,“ shrnul Kolda.

Do včerejšího večerního souboje s Plzní nastřílel Vopelka pět branek, na další čtyři přihrál. „Bylo by lepší, kdyby se ke Gulimu s Pecháčkem připojili další. Ale oni už podobné výkony předvádějí více než patnáct let v řadě. Ukazují kvalitu,“ všiml si.

Českobudějovický hokejový odchovanec Lukáš Vopelka

Více než pět branek v sezoně z týmu Motoru vstřelilo jen šest hráčů. Větší rozložení nastřílených branek by si přál i asistent trenéra Jiří Novotný. Ale důležitější podle něj je, aby každý pomohl týmu svým dílem. „Máme šikovné kluky, ale všichni nemusejí dát třicet gólů v sezoně. Nicméně každý musí přidat svůj kousek práce pro tým. Nechat se trefit, srazit se, nechat se faulovat. To vše je znát. Důležité jsou detaily. V této fázi budou úspěšné týmy, které budou trpělivé,“ uvedl.

4. Přesilovky a oslabení

V klíčových fázích sezony rozhodují speciální formace. Budějovice hrály do včerejšího kola nejvíc početních výhod z celé soutěže a také v nich hned po Třinci vstřelili nejvíc branek. Zároveň se jim v uplynulých kolech povedlo omezit počet vyloučených. „Přesilovky jsou naše silná stránka, navíc to ubírá sílu soupeři. Poslední dobou nehrajeme moc oslabení a nenabízíme ostatním šance. To je dobrý signál,“ dodal Vopelka.

Na přesilovky a oslabení se soustředí i asistent Novotný. „Je třeba být co nejméně vylučovaní, mít dobré začátky a konce třetin. Musíme se hlavně vyvarovat chyb v obranném pásmu. Ať si kluci hrají v tom útočném, kde máme dost kreativních hráčů. K tomu nás drží oba brankáři, na které se můžeme spolehnout,“ okomentoval.

5. Los a bilance

Z posledních třinácti zápasů budou hrát českobudějovičtí hokejisté sedm doma a šest venku. V Budvar aréně se jim daří o poznání víc, ale přijede tam z konkurentů jen Mladá Boleslav a Kladno.

„Víc zápasů doma je výhoda. Klukům zdůrazňujeme, že si to musí odmakat. Fanoušci nám dokážou pomoct, ale musí vidět, že všichni padají do střel a nechají na ledě všechno. Jinak mají právo být nespokojení,“ potvrdil Novotný.

Střídačka hokejistů Českých Budějovic

Jihočeši nemají příliš dobrou pozici z hlediska vzájemné bilance s týmy okolo nich. Více bodů zatím získali jen proti Kladnu a Brnu. Naopak třeba proti Karlovým Varům ještě vůbec nebodovali.

„Play off nám začalo už dávno. Každý zápas hrajeme s tím, že potřebujeme bodovat. Je to náročnější, ale jsme v takové situaci a musíme se s tím poprat. Může to pro nás být ale ve finále i výhoda, že jsme na tlak zvyklí,“ řekl Vopelka.

6. Co posily?

Do 31. ledna je otevřený přestupový trh, pak už kluby mohou využít jen hráče, které mají k dispozici. Budějovice v sezoně do kádru moc nesahaly a podnikaly jen střídavé starty. Na velké změny to nevypadá ani v závěru ledna, ale poměrně úzký kádr se zřejmě ještě mírně rozšíří. Klub usiluje i o hokejisty na střídavé starty.

„Mužstvo je teď prakticky kompletní, ale mohou přijít zranění. Jsme na trhu aktivní a snažíme se kádr doplnit. Ale týmy nahoře si chtějí nechat širokou sestavu pro play off. Mužstva kolem nás nechtějí posilovat konkurenci, takže je to těžké. Ale kromě brankáře chceme posílit všechny posty,“ naznačil Novotný.