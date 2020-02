Vítkovický gólman Svoboda o boji o záchranu: Je to těžké, je to na hlavu

„Štěstí! Natáhl jsem se tam,“ líčil Svoboda. „Ale šli jsme tomu naproti. Stejně důležitý byl třeba gól Lakyho (Dominika Lakatoše) na 2:2. Týmový výkon, zaplaťpánbůh za bod. Rveme se o to, abychom ligu udrželi. Doufám, že se to povede.“

Co vy jste říkal na svůj zákrok, když jste viděl opakování?

Jo, bylo to pěkný, zahřálo mě to.

Byl to instinkt?

Natáhnete se, a buď vás to trefí, nebo ne. Je to o štěstí. Zbořil to asi podcenil, nic jiného k tomu asi říct nejde. Ale já nikdy v takové šanci nebyl, tak nevím, co se mu honilo hlavou.

Petr Mrázek má za podobný zákrok cenu z NHL. Co vy na to?

Tohle hlasování ovládají se svými fanoušky hráči Brna, ne? Je jich asi víc. To je mi fuk, hlavně, ať jsme příští rok v extralize.

V první třetině vám třikrát pomohly tyčky, že?

Říkal jsem Danu Dolejšovi (druhý brankář Vítkovic – pozn. red.), ať ten zvonek vypne. Patří to k tomu, měl jsem štěstí a jsem za to rád.

Jak těžký byl ten zápas?

Každý zápas od Vánoc je fakt těžký. Nebudu lhát, je to na hlavu. Každý den je těžký, ale musíme se s tím poprat. Je to, jak to je, zatím se to daří, ale ještě to nervy budou.

A co nájezdy? Obvykle se daří.

Jsem naštvaný. Nájezdy dost trénujeme, že dáme góly. Nedali, tak je asi přestaneme trénovat.