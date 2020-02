ONLINE: Litvínov hraje ve Zlíně, Vary hostí Hradec. Pardubice čeká Plzeň

Interesantní soubojů se ve 49. kole hraje víc. Tak například Litvínov bude ve Zlíně bojovat nejen o klid ohledně záchrany v nejvyšší soutěži, ale také o naději na postup do předkola. Pokud by Severočeši uspěli, přiblížili by se soupeři na rozdíl šesti bodů. Pokud prohrají, budou definitivně ze hry.

O klid ohledně záchrany a o naději na předkolo hrají i Vítkovice, které hostí Mladou Boleslav. O šanci na šestou příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále bude bojovat Hradec Králové v Karlových Varech. Stejný cíl bude mít Olomouc, jež hostí Třinec.