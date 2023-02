První zápas, první gól. Jen škoda výsledku, řekl plzeňský Beránek

„Takový vstup do nového týmu by si přál asi každý. Jsem za to nesmírně rád. Jen je škoda, že se nám nepovedlo zvítězit,“ líčil po utkání 44. kola extraligy útočník Beránek, který přišel do týmu Škody v týdnu výměnou z Mladé Boleslavi.

Ve 49. minutě svižnou střelou přes obránce překonal gólmana Lukeše a snížil na 1:2. Jenže Plzeň už manko stáhnout nezvládla, při hře bez brankáře ji naopak v poslední minutě potrestal domácí Kohout.

Co chybělo k tomu, abyste byli v derby úspěšní?

Dostali jsme dva blbé góly, to pro nás bylo trochu smolné. Chtělo to, abychom dali více gólů, šance jsme měli, ale měli jsme se asi ještě více tlačit do branky. Škoda.

Měl jste vůbec čas se s novými spoluhráči sehrát?

Moc času nebylo. Měli jsme na to dva tréninky. Byla to taková rychlovka. Naše lajna si docela sedla, jenže pak jsem se vzhledem k průběhu utkání dostal do jiné. I tak to bylo podle mého velice dobré.

První zápas a hned gól. Když se oprostíme od výsledku, byl to pro vás ideální začátek v Plzni?

Dostal jste na ledě hodně prostoru, byl jste překvapený?

Cítil jsem se super. Šly mi dobře nohy, to je to nejdůležitější.

Pro vás to bylo první západočeské derby. Jak jste si ho užil?

Bylo to super. Atmosféra byla úžasná. Jsem překvapený, v jak hojném počtu dorazili plzeňští fanoušci do Karlových Varů. Toho si hodně ceníme. Jen mě mrzí ten výsledek.

Jak se vůbec zrodil váš přesun do Plzně z Mladé Boleslavi?

Už jsem to ani nepředpokládal, ale jsem za to rád. V Bolce to pro mě nebylo úplně ideální, tohle je nová zkušenost a doufám, že si všechno sedne a budeme šlapat. Příští zápas v neděli doma s Libercem už musíme vyhrát.

Berete to jako nový start sezony?

Je to takový nový začátek. Snažím se zapadnout co nejrychleji a doufám, že s Plzní dojdeme co nejdál.