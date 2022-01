Liberečtí Tygři s Pardubicemi třikrát vedli, závěr však nezvládli

„Je to zklamání, odehráli jsme velice dobré utkání proti kvalitnímu soupeři. Bohužel jsme si nepomohli čtvrtým gólem, nastřelili jsme dvě tyčky a darovali soupeři šanci vyrovnat,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta. „Jeden bod z takového zápasu je málo. Celý rok nás sráží produktivita a to se projevilo i teď, když jsme ve třetí třetině nedali tutové šance na 4:2.“

Oba předchozí letošní zápasy Liberce s Pardubicemi přinesly nervák až do závěrečných vteřin a znovu se to opakovalo. Zatímco však minule Bílí Tygři vyrovnávali v Pardubicích 7 vteřin před koncem třetí třetiny a následně triumfovali v prodloužení, tentokrát byl scénář opačný.

Liberec měl v prvním dějství třikrát výhodu přesilové hry, ale ani jednu nevyužil. Prosadil se však hned po skončení té první, kdy se prudkou ranou z pravého kruhu trefil Vlach. Najman pak nastřelil tyčku a ve 13. minutě přišel trest v podobě vyrovnávacího gólu Camary. Ve druhé části se děj v liberecké aréně odvíjel podle stejného scénáře. Domácí tým šel díky první letošní trefě mladíka Šíra znovu do vedení, ale Pardubice opět dokázaly srovnat krok.

Ve třetí třetině tradice pokračovala a Rychlovský dával na 3:2 pro Liberec. „Adam Klapka objel bránu a házel to na gólmana, ke mně puk vyplaval na druhé tyči a já už jsem měl před sebou jen prázdnou branku,“ popsal mladý útočník Jakub Rychlovský svůj gól. Liberec dál tlačil, dvakrát nastřelil tyčku, zápas však rozhodnout nedokázal.

Dvě minuty před koncem třetí části hosté odvolali brankáře a v šesti se jim nakonec podařilo vyrovnat: v čase 59:27 se od modré trefil Mikuš. V následném prodloužení otočil zápas ve prospěch Pardubic svým druhým gólem Camara. „Hráli jsme celý zápas výborně, ale zápas rozehraný na tři body jsme v závěru ztratili,“ litoval Rychlovský.

Libereckého kouče Augustu potěšilo alespoň to, že o dva góly se postarali mladíci ze čtvrtého útoku, kteří stíhají i zápasy za farmářské Benátky. „Produktivita je vždycky na top hráčích, a když vám takhle pomůžou kluci ze čtvrté lajny, je to vždycky fajn. Škoda výsledku, zasloužili by si vyhrát,“ řekl Patrik Augusta. Liberec zůstal v tabulce desátý, Pardubice třetí.

Další extraligové utkání hrají Bílí Tygři zítra na ledě Českých Budějovic. Klub už také oznámil náhradní termín utkání s Třincem, který Liberec nemohl v pátek odehrát kvůli karanténě v týmu soupeře. Po výměně pořadatelství se svěřenci Patrika Augusty představí 20. února na ledě Ocelářů. Domácí utkání s obhájci titulu odehrají až 2. března.