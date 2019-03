Čas zkoušení skončil, Kometa chce potvrdit účast v elitní šestce

„Pro nás vlastně už začalo play off, protože hrajeme o šestku. Každý zápas je v tomto ohledu důležitý, na vyřazovací část je to parádní příprava. Pořád nemáme nic jistého, každé střídání je pro nás hrozně důležité, a tak v tom play off módu už jsme,“ pravil obránce Zbyněk Michálek.

Možná už o tom leckdo pochyboval, když brněnská hokejová mašina nebyla během této základní extraligové části dominantní tak, jak by se na dvojnásobného mistra slušelo, ale stejně to zase přišlo. Blíží se play off a Kometa je znovu mezi nejlepšími.

Taky se ptáte, jak to v tom Brně dělají? „V dlouhodobé soutěži si někteří hráči zkoušeli udělat něco navíc. Třeba i to, co jim nesvědčilo. Z toho pramenily chyby a dostávali jsme se pod tlak. Teď začali dělat to, s čím slavili úspěch. V hlavách si dali dohromady, co je prospěšné, a hraje se účelně,“ shrnul průběh sezony asistent trenéra Lubomír Oslizlo.

Pro extraligu je to signál, že Kometa v obávané jarní formě je zase na lovu. V tabulce, která by se počítala od 45. kola, je pořadí na špici takové: 1. Olomouc 16 bodů, 2. Třinec 15 bodů a 3. Brno 14 bodů.

Takhle to s Kometou bývá. Na přelomu února a března finišuje v boji o šestku, zapne a dosáhne svého. „Už jsme potřebovali vyhrávat zápasy, jde do tuhého. Plnili jsme na sto procent, co jsme měli. To nás teď přivedlo k těm výhrám,“ řekl útočník Martin Zaťovič.

Trenér Oslizlo naznačuje, že jenom pohled do kalendáře a do rozpisu extraligy mužstvo nesemkl. „Někteří hráči si to uvědomili sami, některým se muselo připomínat, o co jde. Jmenovat není třeba, oni vědí, kteří to jsou,“ pousmál se.

Obránce Michálek, který do Brna dorazil až v lednu, může srovnávat. Loni během sezony posílil Spartu, kde také byly nejvyšší ambice, ale naplnit se je nepodařilo. „V Kometě je vidět sebevědomí,“ registruje, co má modrobílá parta oproti ostatním navíc.

„Nevzniká panika, pokud se nepovede zápas. Každý věří, že další den přijdeme a budeme hrát, jak máme. Věříme, že tým máme silný, v kabině je pohoda a to se odráží na našich výkonech,“ vnímá.

Navíc je zde faktor boje o šestku. To Kometu nutí hrát zodpovědně – jako ve vyřazovacích bojích. „Před play off je dobře, že si mančaft musí sáhnout na dno. Zkusí si, na co má,“ míní Oslizlo.

Až nečekaně dobře si Kometa poradila s absencí útočníků Martina Erata a Petera Muellera, za jejichž nepřítomnosti vybojovala osm bodů z devíti možných.

Mueller se po nemoci vrátí v úterý na Spartu, Erat zůstává v disciplinárním trestu. Otazník visí ještě nad brankářem Markem Čiliakem, který vynechal nedělní šlágr v Liberci.

„Změna brankáře byla plánovaná, Karel Vejmelka měl chytat. Navíc měl ale Marek (Čiliak) lehčí virózu. Uvidíme, jak v úterý, ale asi Marek ještě bude mít volno. Nemoci řádí, (trenér) Kamil Pokorný lehl taky. Chceme mít hráče nachystané na rozhodující část sezony,“ řekl Oslizlo.

Teoreticky dnes večer mohou slavit oba soupeři, i Spartě chybí krůček (konkrétně jeden bod) do předkola. Taky ale mohou Brňané svého úhlavního soka na jejich cestě do desítky potrápit.

„Nám jde ale hlavně o náš výkon, o naše body. Koukáme se jen na sebe, ne na Spartu,“ zdůraznil Zbyněk Michálek.

Zároveň Kometa může mít po 51. kole jistého soupeře pro čtvrtfinále. Pokud na 5. místě udrží náskok před Olomoucí a zároveň se čtvrtý Hradec Králové nedotáhne blíž k Plzni, bude jasné, že v play off se utkají právě tyto dva celky.