Karlovarská hokejová mašina zpomalila, tým podruhé v řadě prohrál

Plzeň se díky výhře ve Varech 0:3 vyhoupla do elitní šestky, má stejně bodů jako Mladá Boleslav, Třinec a Vítkovice. Vary si naopak o příčku pohoršily, na rivala po druhé prohře v řadě ztrácí bod a jsou deváté.

Vítěznou branku vstřelil v šesté minutě Heřman a v závěrečné části pojistili výsledek kanonýři Gulaš z trestného střílení a Mertl. Na brankáře Dominika Frodla si energetici nepřišli.

„Cítím se výborně. Vyhráli jsme, což je to nejdůležitější. Doufám, že mi ta nula zase pomůže. To už jsem si ale myslel po Litvínově a pak jsem dostal zase šišku. Snad se to už otočí,“ řekl Frodl, který z ostatních tří zápasů v sezoně inkasoval 17 branek.

Atmosféru v derby si plzeňský gólman užil.

„Našim fanouškům patří velký dík. Šel jsem na led a viděl jsem tady modrou půlku hlediště. To je neskutečné, bylo to stejné už loni. Ještě když jsme tu vyhráli, tak si to mohli pořádně užít,“ ocenil plzeňské příznivce.

Brzký gól znervóznil Vary

Hosté začali náporem a první možnost měl Mertl. Potom se Plzeň ubránila v oslabení a v šesté minutě se ujala vedení. Němec ještě šanci po Robově přihrávce nevyužil, ale o chvíli později projel do útočného pásma Heřman a z levého kruhu otevřel skóre. Radoval se z prvního gólu v extralize od 6. ledna 2012.

„Radost byla veliká. Z každého gólu mám radost, ale teď po tom návratu mi to může pomoct v sebevědomí. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Je to víceméně jedno, že ten gól byl vítězný. Hlavně že jsme to ubránili s nulou. Bylo to hodně důležité. Byl to těžký zápas. Vary nastartovaly sezonu výborně, o to víc si ceníme těch bodů,“ prohlásil Heřman.

V polovině úvodní části hrála Energie další přesilovku, vytvořila si velký tlak, ale Indiáni hráli obětavě a Šenkeřík se dvěma pokusy neuspěl. Hosté odolali i při Jankově pobytu na trestné lavici, kdy mohl vyrovnat Mikúš.

Na přelomu první a druhé části hráli první početní výhodu hosté a Novotný včas sklapl betony při Mertlově teči Gulašovy přihrávky. V 25. minutě měl možnost Energie Koblasa, hned z brejku zase mohl udeřit straně Straka, ztroskotal na Novotném.

Zvýšit mohli také Indrák a Vráblík. Na druhé straně kombinaci Kohouta s Hlavou chybělo lepší finální řešení. Za Plzeň zahrozili Kantner a Straka. Domácím nepomohla k vyrovnání ani přesilovka při trestu Vráblíka, který v závěru druhého dějství mohl zvýšit, ale těsně minul.

Výtečný Frodl mazal střelce

Ve 42. minutě se domácí Rachůnek pokusil zasunout puk po objetí branky u levé tyče, ale Frodl včas zasáhl. Vzápětí plzeňský brankář vyrazil i Hlavovu ránu. Při Mertlově trestu se Plzeň také ubránila a navíc během oslabení v 51. minutě i zvýšila náskok. Straka byl faulován v úniku a Gulaš si při trestném střílení vychutnal Novotného blafákem do forhendu. Lídr produktivity se v čele tabulky střelců dotáhl se šesti góly na vedoucího Marcinka z Třince. Přiřadil se k nim také Mertl, který po Gulašově přihrávce 56 sekund před koncem při Plutnarově vyloučení využil přesilovku.

Energie po úvodních třech výhrách podruhé za sebou neuspěla a poprvé vyšla naprázdno doma. V derby s Plzní prohrála počtvrté za sebou. „Vstoupili jsme do utkání trošku zaskočeně a čekali jsme, co s námi Plzeň udělá. Dostali jsme gól, to nás trošku probudilo a začali jsme hrát. Vytvořili jsme si nějaké šance, pár přesilovek, ale bohužel jsme ze šesti přesilovek nedali gól. To musíme doma proměňovat,“ prohlásil karlovarský obránce Michal Plutnar.