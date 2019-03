Zlínská posila rychle zapadla do týmu. Dufek už je v prvním útoku

„Je to super,“ rozplývá se Dufek, jenž před týdnem oslavil 22. narozeniny. „Doufám, že důvěru trenérů splatím. Udělám pro to všechno.“

Nečekané povýšení si zasloužil svými výkony proti Spartě a v Pardubicích. Pomohl nasměrovat tým ke dvěma důležitým výhrám, pokaždé nahrával na úvodní trefu.

„Pozitivně hodnotím hlavně to, že jsme vyhráli. Asistence jsou bonus,“ podotkl.

Po premiéře se Spartou slyšel chválu ze všech stran, přitom ji zvládl bez větší společné přípravy. O den dříve ještě trénoval v Porubě, teprve pak se dozvěděl o přesunu do Zlína.

„Byla to rychlá akce,“ pousmál se Dufek. „Porubě už skončila sezona, nečekal jsem, že si letos ještě zahraju. Za šanci jsem rád, skočil jsem po ní po hlavě.“

Odchovanec brněnské Komety, který sbíral zkušenosti i v kanadské juniorce, byl v uplynulých dvou letech na soupisce Litvínova. V jeho dresu odehrál 16 zápasů, bodově se však prosadil až nyní ve Zlíně.

Zlín - Chomutov Sledujte od 17.30 online.

„Zdejší trenéři mi dali prostor, v tom je největší rozdíl,“ srovnal.

Litvínov je nyní největším zlínským rivalem v souboji o předkolo play off. Čtyři kola před koncem základní části mají Berani šestibodový náskok.

„Tak to ve sportovním životě chodí. Teď jsem ve Zlíně, snažím se mu pomoci,“ poznamenal Dufek. „Na to, že máme k dobru šest bodů, nekoukáme. Chceme vyhrát další utkání, mít to ve svých rukách a nečekat, že to někdo uhraje za nás.“

Vedle touhy zahrát si poprvé v kariéře extraligové play off Dufka motivuje snaha získat nové angažmá v nejvyšší soutěži. V Porubě mu totiž končí smlouva.

„Šance na návrat do extraligy je vždycky. Beru to tak, že se můžu ukázat Zlínu nebo komukoliv jinému,“ upozornil. „Se Zlínem jsem zatím nic neřešil, je to předčasné. Hlavním úkolem je dostat se do play off. Co bude v příští sezoně, to můžeme řešit po něm.“

Zlín má velkou šanci zahrát si vyřazovací část. A pokud Dufek ve zbytku sezony zopakuje své výkony ze zdejší premiéry, jeho naděje na návrat do extraligy nepochybně vzroste.