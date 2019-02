Rozbil jsem jedno vajíčko. Zlínského Ference těší první bod

Zlín i díky jeho příspěvku porazil odpadlíka soutěže počtvrté v sezoně, vítězství 4:2 ho vyneslo už na devátou příčku.

„Kluci mi už hlásili, že jsem dal dva góly,“ culil se obr v sestavě Beranů, který zapsal svůj premiérový extraligový bod v této sezoně za pět minut dvanáct.

Oddechl jste si hodně, že jste smazal nulu v kanadském bodování?

Na zádech mi dvě vajíčka svítila hodně dlouho. Konečně jsem jedno rozbil, v Přerově mi to napadlo, tady mi to nešlo. Trenéři mi říkali, ať se tím nezabývám. Ať hraju dobře v defenzivě a něco v rozích pořežu, že to přijde. Pořád jsem si říkal, že to musí přijít a že snad nedokončím sezonu bez bodu. Teď čekám další bodový příspěvek.

Zápas jste rozehráli ideálně, ale závěr byl dramatický. Proč?

Nevím, jestli jsme si mysleli, že to po Spartě půjde samo, ale bylo vidět, že nám celý zápas nejely nohy. Nechci říct, že jsme se štěstím vedli 2:0, ale po první třetině, jak vypadala, to 2:0 pro nás být nemělo. Konec jsme si zbytečně zkomplikovali. Vyloučení neměla být. Ještě nám to mohlo být líto, ale ubojovali jsme to. Jsou to důležité tři body. Odpočineme si a v pátek nás čeká další zápas.

Vyhráli jste šest ze sedmi posledních utkání. Kde se ve vás vzala taková forma?

Jsme silní, bruslí nám to. Plníme, co po nás chtějí trenéři. A když neplníme, tak to Liba (brankář Kašík) čapne. Máme výbornou taktiku, doufám, že dojdeme co nejdále.

Přeskočili jste i Spartu. Předkolo máte už na dosah, že?

Už loni se říkalo, že bychom měli hrát play out, jestli ne baráž. Jenom dobře, že se o nás nemluvilo. Podívejte se na Spartu, jsou pod velkým tlakem a neví, co s tím mají dělat. Trenéři nám říkají, že my můžeme a všichni kolem nás musí. Je to týmová práce, projevuje se na výsledcích.