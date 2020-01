Hokejista Dufek koupil sám sebe. A teď jsem lákavé zboží, raduje se

Pro případné zájemce o jeho služby je to výhoda. Nemusí platit jeho předchozímu zaměstnavateli tabulkové odstupné, které se u extraligových hráčů může vyšplhat i přes milion korun. „Asi jsem teď atraktivní zboží,“ směje se Dufek.

Extraligovému Zlínu se dvaadvacetiletý rodák z Brna bohatě vyplácí. Na sklonku minulé sezony zaujal během hostování z prvoligové Poruby, získal roční smlouvu, přičemž opci na další zlínský klub aktivoval už letos v lednu.

„Jednu sezonu jsem měl jistou, o druhou jsem musel zabojovat,“ uvedl Dufek. „Myslím, že se mi to povedlo. Byl to můj cíl. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Spokojenost je oboustranná. Dufek dává ve Zlíně o sobě vědět, Berani v něm získali nečekaného tahouna. V kanadském bodování týmu je s bilancí 10+11 čtvrtý, a to nechodí na početní výhody. V rovnovážném stavu je produktivnější pouze Zdeněk Okál.

„Jako každý hráč bych si chtěl přesilovky zahrát,“ přiznává technický křídelník. Svoji roli v mužstvu však beze zbytku přijal. „Nejsme rozdělení na první, druhou, třetí, čtvrtou lajnu. Všichni se snažíme hrát hokej, který po nás trenér chce - být aktivní, dohrávat soupeře, zbytek přijde.“

Na začátku sezony to ale na happy end nevypadalo. Později odvolaný trenér Antonín Stavjaňa poslal Dufka do prvoligového Přerova. „V daný čas mě v týmu neviděl. Bylo to nepříjemné,“ přiznal. „Nakonec mi to pomohlo. O to více jsem si pak vážil, že jsem tady.“

V Přerově dlouho nepobyl. Za necelé dva týdny byl zpátky v extralize. „Vrátil jsem se a hned první zápas v Plzni mi vyšel. Hrálo se mi pak lépe,“ říká Dufek.

Od předvánočního vítězství nad Olomoucí nebodoval jen ve čtyřech zápasech. V pořadí nejlepších střelců mužstva se dělí se svým aktuálním útočným parťákem Köhlerem o druhé místo.

„Kluci mi to nezapomenou připomenout,“ prohodil Dufek. „Je jedno, kdo góly dá, když zápas vyhrajeme. Všichni se snažíme, aby tým šlapal, abychom vyhrávali. Cíl je jasný - zahrát si play off.“

Berani k němu nemají daleko. Po úvodním kole závěrečné čtvrtiny jsou osmí, což by jim zaručovalo předkolo. „Jsme klidnější, ale zbývá hodně zápasů. Potřebujeme pořád bodovat,“ ví Dufek, že aktuální bodový zisk (58) předkolo nezaručuje.

Tento týden čekají Berany tři duely. Po moravském dvojboji ve Vítkovicích a v Olomouci přivítají v neděli Plzeň. A po poslední reprezentační pauze vrchol sezony, který pro Dufka nemusí být ve Zlíně posledním. „Líbí se mi tady. Jsem spokojený. Zlín je pěkné město. Bydlím kousek od zimáku, chodím na stadion pěšky. Kabina je skvělá,“ libuje si.