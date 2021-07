Na Ještěd! Horskou výzvu Bílých Tygrů přijali i fotbalisté Slovanu

Nejdřív běh do zdánlivě docela mírného kopce a pak už jen urputný boj se stále strmějším svahem.

Od spodní stanice vleku ještědské sjezdovky F10 je to pod trasou lanovky do cíle „jen“ 900 metrů, ovšem s brutálním převýšením téměř 300 metrů. A právě tenhle náročný úsek musí zdolat všichni účastníci Tygří Letní Challenge, kterou už podruhé připravil klub libereckých extraligových hokejistů.

„Je to tak těžké, jak to vypadá, ale opravdu stojí za to, když člověk uvidí Liberec pod sebou,“ řekl útočník Dávid Gríger, který to nahoru k silnici na Ještěd stihl za 12 minut a 21 sekund, letos zatím z hokejistů nejrychleji.

Pokud chcete tygří výzvu také přijmout, musíte zdolat určený horský úsek do 31. července a změřit si čas naskenováním QR kódu na startu i v cíli. Porovnat svůj výkon si můžete nejen s libereckými hokejisty, ale i s dalšími sportovci, osobnostmi či kýmkoli jiným, kdo se zúčastní. Organizátoři vypsali čtyři soutěžní kategorie: muži, ženy, děti od 9 do 14 let a děti do 8 let. Nejlepších deset v každé kategorii postoupí do finále, které se uskuteční 20. srpna.

Všichni účastníci druhého ročníku Tygří Letní Challenge obdrží po zdolání trati balíček s tygřími odměnami. Pro účastníky finálového závodu jsou navíc připravené věcné ceny v celkové hodnotě přes 100 000 korun. Vítězové mužské a ženské kategorie si odvezou horské kolo.

Vydrápat se do cíle však není nic lehkého ani pro vrcholové sportovce. I hokejový útočník Jan Ordoš nebo obránce Lukáš Derner si podle videozáznamu akce viditelně hrábli do rezervoáru sil.

V loňském roce byl z hokejistů nahoře nejrychleji Adam Musil v čase 11:12. Absolutně nejlepší čas však zaznamenal reprezentant v severské kombinaci Jan Vytrval, který do cíle vylétl za 9:18, do deseti minut se vešel i známý biatlonista Michal Krčmář.

Letos hokejisté z týmu Bílých Tygrů vyzvali k účasti i fotbalisty Slovanu Liberec. „Doufám, že je to bude bolet stejně jako nás. Budou to mít jednodušší než já, protože jsou asi o třicet kilo lehčí, ale věřím, že to nebude žádná sranda ani pro ně,“ řekl hokejový kapitán Petr Jelínek. Fotbalisté výzvu přijali, ale do kopce se vydají až po návratu ze soustředění v Rakousku.