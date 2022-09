Víceletá smlouva značí očekávání, ví dobře nový strážce brněnské brány Furch

Jak se upekl váš příchod do Brna?

Chtěl jsem čekat na zahraniční nabídky a vydržel jsem čekat dlouho. Už to ale bylo zdlouhavé a sám jsem začal pochybovat. Bylo už mi divné, jak se to táhne, a do toho se ozval Libor Zábranský.

Trefil se tedy majitel Komety do perfektního času, kdy vás bylo snazší zlákat?

Přesně tak. Kdyby mě uháněl hned po sezoně, asi bych váhal. V hlavě jsem návrat do Česka sice měl, ale byl jsem připravený čekat na nabídku. Takhle mě spíše zaujal.

Co se změnilo proti minulým sezonám, kdy jste hledal kratší kontrakty a například před uplynulou sezonou jste v Plzni čekal na nabídku ze Švédska až do října?

Je to z rodinného důvodu. Tahle nejistota, když máte doma dvě děti, vás víc tlačí. Čtyři roky po sobě jsem byl v jiném klubu. S dětmi je to náročnější, hledal jsem tedy už místo na delší dobu. Proto jsem taky nezavrhoval návrat do tuzemské ligy.

Manželka tedy zavelela, že už má cestování dost?

Nejen žena, měl jsem toho dost i já sám. Chtěl jsem trochu klidu.

Není tam nějaký háček, že by dohoda ještě mohla v případě zahraničního zájmu padnout?

Ne, nic takového už určitě nepřijde.

Dominik Furch v dresu Komety Brno v přípravném duelu s Vítkovicemi.

Otázka Ruska a KHL je pro vás uzavřená?

Do Ruska se mi už nechce. Zájem o KHL pochopitelně opadl v celém hokeji, situace ale není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Neodsuzuji kluky, co tam měli například aktivní smlouvu.

Co vlastně rodilého Pražana zafoukne do Brna?

Přijde mi jako atraktivní destinace, ambice a historie jsou tu veliké. Právě ambice mě určitě dovedou přilákat. Navíc se těším na atmosféru, ta je v Brně pověstná a já ji zatím zažil jen jako soupeř. Nejsem ten, který by svět dělil na Prahu a Brno, nemám to tak, že bych jako pražský rodák trval na tom, že do Brna nejdu.

Jaké vzpomínky máte na Brno jako soupeř?

Odcházel jsem v roce 2015, do té doby jsem tady pár zápasů stihl. Vyprodané Rondo jsem tedy zažil. Oproti Färjestadu to asi bude trošku divočejší, i když jsme měli skvělé fanoušky i tam. Já mám ale rád, když je v hale pořádný hukot. A v podstatě je mi jedno, jestli je to mé domácí publikum, nebo soupeřovo. Jakmile jsou diváci slyšet, tak mě to mnohem víc nabudí.

Přicházíte jako vytoužená posila fanoušků, neboť Marek Čiliak s Matejem Tomkem neměli v přípravě nejlepší období a mířila na ně vlna kritiky. Počítáte tedy s postem jedničky?

Jdu sem s tím, že musím bojovat. Podpis víceleté smlouvy asi předznamenává očekávání a ta mám i sám k sobě, nicméně jistotu místa nemá nikdo. Jestli tu byla nějaká kritika Marka s Matejem, nevím, neviděl jsem žádné zápasy, ale stejně nakonec příští týden nastoupí ten, kdo na tom bude nejlépe. Nakonec je to přece jen o mně. Odvedu maximum a snad to bude stačit.

Před podpisem smlouvy v Brně se spekulovalo o vás a Litvínovu. Nenalezli jste společnou řeč?

Jednali jsme, to není tajemstvím. Spolupráce s Vladimírem Růžičkou mě lákala. Vždyť to byl on, kdo mě do mužského hokeje vytáhl a nějaký ten rok jsem pod ním odehrál. Rozhodla ale víceletá nabídka.

Brankář Dominik Furch z Komety Brno si nechává přebrousit brusle během v přípravného duelu s Vítkovicemi.

Nalákal vás majitel Zábranský také na neoficiální reprezentační sraz v Brně?

Ta soupiska je skvělá. Jména jsou tu velká, známá a vypadá to na papíře fakt silně. Takže i pro mě bylo velké plus, že půlku kádru znám a něco už jsme spolu odehráli.

Do začátku nového ročníku zbývá týden. Je takto zkušený mazák ještě nervózní?

Vždycky je na čem pracovat. Když jsem se loni připojoval k Färjestadu v říjnu, tak mi trvalo sladit se s ostatními. To nejde lusknutím prstu, a tak jsem rád, že ještě ten týden máme.

Usadit se vám trvá?

S cestováním z Prahy na tréninky není vytváření nových týmových vztahů tak jednoduché.

Nejde brát dojíždění taky jako psychologickou přípravu?

Složité to není, bydlím na Zbraslavi, takže najedu na okruh a pak už je to pořád rovně. Jenže s českými dálnicemi to není čas na vyčištění mysli, ale spíš očistec. (směje se)

Co bude největší změnou proti angažmá ve Švédsku?

Těším se na češtinu, po pár letech to nebude jen otázka několika dní v reprezentaci. Já teď byl za jediného cizince, co nemluvil švédsky. I když tam umí anglicky úplně každý, všechno v klubu probíhá ve švédštině, trénink mi tak kouč brankářů musel překládat. Švédština je navíc odlišná, nechytáte se.

Jak moc komunikuje na ledě hokejový brankář s hráči?

Asi si toho moc lidí nevšimne, ale i v hokeji je to potřeba. Je nutné křiknout obráncům, jestli jim někdo nezajíždí za ně. Brankář má hru před očima nejlépe, tímhle můžeme hráčům v poli hodně pomoci.

Mění se pro vás něco v přípravě?

Víceméně do toho nesahám. Já si dělám letní přípravu sám s osobním koučem Michalem Vřetenářem, ten mi pořád vymýšlí maličké novoty a plně mu věřím. Od loňska jedu oční cvičení, ale to také už není žádná revoluční novinka, byť jsem to dříve nedělal.

Čím se budete v Brně bavit mimo hokej?

Když tu bude rodinka, budu čas trávit s ní. Když ne, tak zatím nevím. Budu asi muset něco vymyslet a najít. Já jsem na tohle opatrný, protože kdybych tu byl sám a koupil si playstation, tak nebudu dělat nic jiného. Já se znám, tak se tomu radši bráním.