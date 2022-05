Brankář Furch vychytal Färjestadu titul ve švédské hokejové lize

Dvaatřicetiletý Furch přišel do Färjestadu jako posila do brankoviště začátkem října poté, co v úvodu sezony krátce vypomáhal Plzni. Bývalý gólman Slavie, Omsku, Čerepovce, Örebro a Dinama Minsk se stal prvním českým mistrem švédské ligy od roku 2013, kdy Martin Ševc slavil se Skellefteou.

Za tým poraženého finalisty Luleu hráli obránce Filip Pyrochta a útočník Radek Mužík.

Finále play off švédské hokejové ligy 7. zápas Lulea - Färjestad 0:3 (čisté konto Furch), konečný stav série 3:4.

Färjestad zaplnil poslední místo v Lize mistrů

Nový švédský šampion zaplnil poslední volné místo v Lize mistrů. Celek z Karlstadu skončil po základní části šestý a potřeboval k účasti vyhrát titul. V opačném případě vítěze dlouhodobé části a obhájce triumfu v Lize mistrů Rögle, druhou Luleu, třetí Skellefteu a čtvrtou Frölundu doplnilo páté Växjö.

Z české extraligy si zajistily účast mistr a druhý tým tabulky Třinec, nejlepší celek dlouhodobé části Hradec Králové a třetí celek základní části a vicemistr Sparta. Pražané se v osmém ročníku Ligy mistrů představí popáté. V minulé sezoně vypadli ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem Rögle, v roce 2017 si zahráli ve finále proti Frölundě. Hradec Králové se představí počtvrté a při svém posledním vystoupení před dvěma roky také podlehli až ve finále s Frölundou. Třinec je v soutěži posedmé.

Základní skupiny se budou losovat v dějišti mistrovství světa v Tampere ve středu 25. května v 16:00 SELČ. Nový ročník začne ve čtvrtek 1. září, finále je na programu v sobotu 18. února.