Rána do nosu ho nezastavila. Na ledě necháme všechno, říká třinecký Krenželok

Stalo se vám to v 52. minutě, ale ještě jste se do hry vrátil. To jste chtěl?

Jednoznačně. Každý den nemám příležitost hrát za Třinec, takže si užívám každou chvíli na ledě.

Takže pro vás i další kluky z Frýdku-Místku je to možnost ukázat se a říct si o větší prostor?

Určitě to tak vnímáme. Musíme bojovat a jsme rádi, že tady můžeme hrát. Na ledě necháme všechno, abychom vyhráli každý zápas. A samozřejmě se taky ukázali.

Co vás po bezbrankové první třetině nakoplo, že jste ve druhé dali tři góly?

Ten první gól. Pak jsme pokračovali v super výkonu. Odehráli jsme utkání výborně odzadu. A když měli hosté nějakou šanci, tak nás Ondra (brankář Kacetl) podržel.

Druhý gól jste dal vy...

Kovy (Ondřej Kovařčík) mě super našel kousek od mantinelu. Měl jsem volnou cestu až skoro do brány. Zkusil jsem vystřelit k tyči. Trošku to šlo doprostřed, ale propadlo to.

Překvapilo vás, že kotouč za Machovského prošel?

Trošku ano. Ale ještě větší radost jsem měl z toho, že to překvapilo i jeho (usmívá se).