Radost i rozpaky. Zaťovič přetrhl hattrickem škaredou šňůru Komety

„Už mi kdosi říkal, že je to asi můj třetí hattrick proti Hradci za Kometu. Škoda, že to není za tři body, to by mě těšilo daleko víc,“ řekl Zaťovič po výhře 3:2 v prodloužení.

Od zmíněného čtvrtého čtvrtfinále minulého play off nedal Hradci v Brně gól nikdo jiný než on. Zaťovič se do hradecké sítě trefil šestkrát za sebou.

Berete výhru v prodloužení, nebo vám trochu kalí radost fakt, že soupeř vyrovnal na 2:2 až v power play zhruba minutu a půl před koncem?

Právě, je to trochu rozpačité. Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme super věci v obraně, co jsme chtěli, to jsme hráli. Bohužel jsme dostali gól při jejich přesilovce, podpořené ještě hrou bez brankáře. Kdybychom ho nedostali, tak jsou všichni šťastní a spokojení. Takhle je to trochu kaňka, ale máme dva body a je to výhra, takže to bereme. Přerušili jsme tu škaredou sérii. Doufám, že se zvedneme.

Co všechno se ve vašem projevu mění po nástupu Libora Zábranského na střídačku?

Hodně pracujeme na vyrovnaných situacích, na rovnovážných stavech, děláme obranné pásmo, trochu si oživujeme střední pásmo. Dáváme se dokupy, a doufám, že to bude dobré. Dáváme si do hlav, co chtějí trenéři. Za každou cenu jsme to chtěli zlomit, bohužel je to jen za dva body, ale práce je za námi vidět.

V tomto zápase se vlastně od prvních minut měnilo složení vašich útoků. Je v tom poznat vliv koučování šéfa Zábranského?

On to tak dělá vždycky. Co vidí, to se snaží dát na led. To je jeho rukopis. Na střídačku vnesl nějaký klid a přehled. Ví, co chce, a my to musíme plnit.

Vnáší i mezi hráče klid, když se v útocích často točí? Nebo je to udržuje v napětí?

Jak kdy a jak koho. Kdo hraje míň, pro toho je to asi horší. Kdo se víc rozjezdí a chytne tempo zápasu, pro toho je to samozřejmě lepší. Každému to vyhovuje jinak. To musí Libor vidět, jestli se někomu daří, nebo ne. Podle toho to vyhodnocuje.

Místo trejdu hrál Lev za Brno a Vincour za Hradec O tomto trejdu se mluvilo několik dnů jako o hotové věci. Jakub Lev měl jít z Brna do Hradce Králové a Tomáš Vincour za něho z Hradce do Brna. Když se ale oba soupeři v pátek utkali, oba útočníci měli na sobě svoje původní dresy. „Má to nějaký svůj vývoj. Chvíli je to intenzivnější, chvíli zase ne. Uvidíme, co se stane. Je to věc mezi majitelem, mnou a mezi kluby. Dokud nebude nic hotové, tak k tomu víc neřeknu,“ komentoval spekulace Lev.

Všechny tři góly jste dal v přesilovkách, měly ještě něco společného?

Dva byly stejné, jeden padl z dorážky. Je to o tom, co vám soupeř dovolí, jak si to my rozehrajeme, gólman jestli udělá chybu. Přesilovky jsou v dnešním hokeji důležité, oni dali svoje dva góly taky v přesilovkách. My jsme rádi, že to tam padlo nám.

Udělal brankář Hradce chybu?

Při třetím gólu (v prodloužení) se to přede mnou hezky otevřelo. Čekal, že to budu ještě nahrávat na druhou stranu, podřepl si, aby mohl hrát hokejkou a přihrávku zachytit. Tak jsem vystřelil a nachytal jsem ho na bližší tyči na hruškách.

Proto jste nechtěl vyjíždět zpoza branky a střílet na zadní tyč jako při trefě v pořadí druhé?

Přesně tak. Brankář byl docela dole a já jsem už nechtěl vymýšlet. Do té doby tam bylo dost nahrávek, ale žádná střela. Dostal jsem puk od Plekyho za bránou, vyvezl jsem si ho před ni a zakončil.

V čem je kouzlo vaší přesilovky?

Soupeř vždycky udělá chybu, když je nás o jednoho víc. Když to uděláme dobře, je velká pravděpodobnost, že dáme gól.

Ukázalo se při prvním gólu i zasloužené štěstí za to, že jste za vedením víc šli, když do sítě zapadla po odrazu od bránícího hráče střela původně vedle branky?

Chtěli jsme mít důraz před bránou, dotlačit to tam do konce první třetiny. Šli jsme za tím a povedlo se nám to, to bylo na tom momentu pozitivní.