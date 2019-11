Zabere léčba Zábranským? Kometa je v nesnázích, chybí jí lví touha

Když v pátek doma porazí Hradec Králové, bude všem spekulacím konec. Vrátí se zpátky do hry. Jenže když tento základní předpoklad nenaplní, bude na tom ještě hůř.

Kometa - Hradec Králové Sledujte v pátek od 18.00 hodin online.

Hokejová Kometa momentálně válčí o svou dlouhodobou budoucnost, každá další porážka může mít dalekosáhlejší dopady. A to především z psychologického hlediska. Pokud se totiž bude nepříznivá série natahovat, bude muset vedení sáhnout k dalším krokům.

Tím prvním, jenž měl zavdat příčinu lepším výsledkům, byl odchod trenéra Petra Fialy a návrat Libora Zábranského na střídačku. Byla to logická volba, ovšem výsledek na první pokus nepřinesla, byť je potřeba vnímat, že Brno hrálo na ledě mistrovského Třince (a padlo 3:6).

Síla soupeře na druhou stranu v tuto chvíli až tolik nerozhoduje. Kometa se musí za každou cenu chytit. „A pokud to co nejrychleji nezvládne, tak bude muset Libor Zábranský sáhnout k výměnám hráčům. Bude muset přijít zemětřesení, což na pohodu v týmu rozhodně nepůsobí pozitivně,“ říká televizní expert Milan Antoš.

Ten tvrdí, že každé mužstvo, které má nejvyšší ambice, by nemělo prohrát víc než tři zápasy za sebou. V opačném případě lze podle něj směle prohlásit, že na mužstvu leží deka. „Intenzivně se hledá, kde je chyba, ale nakonec zjistíte, že je to stejně o každodenní práci, srovnáte se drobnými úkony, což bohužel pro Brno nějakou dobu trvá.“

Na stole je však momentálně mnoho dalších a zásadnějších otázek. Není současný tým a generace hráčů, na jejichž výkonech stál, už za vrcholem? A nechybí jejich nástupcům špičková kvalita? Jistě, kádr má Kometa na první pohled bezesporu nadprůměrný, ale pochybnosti jsou relevantní.

Pravda je nejspíš někde na půli cesty. Mnohem podstatnější je totiž hlad po úspěších, který pohání především starší hráče. „Kometa je podle mě nažraná jako tygr a zůstává ležet. Útok je dobrý, ale není v něm lev, který by chtěl být znovu nejlepší. Chybí mi tam i mladý hráč, který to chce urvat a bude mít ambici tým za pár let táhnout,“ říká Antoš.

Podle něj Brnu aktuálně nejvíce chybí dvě věci: střelec, který by byl schopný pravidelně dávat góly, a lídr, jenž bude mít velký vliv nejen na ledě, ale i v kabině. Za toho prvního by se dal považovat Peter Mueller, jenž by se mohl v dohledné době vrátit na led, toho druhého reprezentoval nenápadný Leoš Čermák.

„Úspěch nezaručí střelci, což jsou individualisti, ale tým, který jim pomáhá na piedestal. Tým tvoří malí pracovníci, kteří dřou a neudělají chybu. Tvrdím, že Kometa by s Čermákem v sestavě neprohrála zápas na Spartě, kde po dvou třetinách vedla 4:1. Tam byl zárodek současných potíží. Chybí chlap, který zavelí.“

Proč jím není například Tomáš Plekanec? „Vím, že to umí, ale není v Brně dlouho. Kluci ho třeba ještě tak nerespektujou. Ještě si tu pozici nevybudoval. Musíme také vnímat, že už je trošku za zenitem, co si budeme povídat,“ tvrdí Antoš.

Záchranou by tedy v tomto ohledu mohl být Martin Erat, jenž v této sezoně zatím ještě nezasáhl do žádného utkání a jen se čeká, kdy dostane chuť hrát. A to jsme se obloukem vrátili k tomu, že Kometě chybí touha po úspěších.

„Už v minulé sezoně jsem u Erata viděl, že mu chybí drajv hráče, který chce za každou cenu vítězit. Jde o to, jestli tihle starší hráči chtějí ještě něco dokázat. Jedna věc je hrát hokej a prodlužovat si mládí a druhá chuť vítězit. Nevidím ji ani u mladších jako Lev, Hruška nebo Holík, kteří by měli něco ukázat.“

Takže jak je na tom Kometa? Pořád disponuje kvalitním kádrem, který musí mít vysoké ambice. Spolehnout se může i na slušnou obranu, byť v ní je možná až příliš malých beků.

Půjde tedy jen o vnitřní namotivovanost, která by se měla výrazně projevit v páteční bitvě s Hradcem. Kometa v ní musí za každou cenu vyhrát.