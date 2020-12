Sparta řeší zranění v obraně. Po konci ve Vítkovicích ji posílil Polášek

11:35

Po 15 zápasech za Vítkovice se hokejový obránce Adam Polášek přesouvá zpět do známého prostřední pražské Sparty. Zůstat by měl do konce sezony a podle informací iDNES.cz přistoupil na nemalé snížení platu oproti minulé sezoně, kdy za Spartu před odchodem do Finska odehrál 34 extraligových utkání (15 bodů). Ve smlouvě nemá ani klauzuli o možnosti odchodu v případě jiné zahraniční nabídky.