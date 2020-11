Hokejový bek Polášek bude dál hrát ve Vítkovicích, Barinka končí

Polášek se do Vítkovic vrátil na konci září a stejně jako celý tým stihl v soutěži odehrát jen tři zápasy. Účastník mistrovství světa a olympijských her v roce 2018 v nich vstřelil tři branky a patřil mezi klíčové hráče týmu.

„O Adama, o to, abychom jej v týmu udrželi, jsme samozřejmě hodně stáli a jsem rád, že i on souhlasil a prodloužil své působení u nás. Momentálně jsme domluvení do 5. prosince, pak budeme opět řešit, jestli zůstane u nás, nebo zvolí jinou cestu, například zahraničí,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu.

Vítkovice naopak opouští Barinka. Mistr světa z roku 2010 si sice vybojoval smlouvu, ale v soutěžních zápasech nedostával moc prostoru na ledě. „S Michalem jsme po vzájemné dohodě rozhodli pro oboustranné ukončení naší spolupráce,“ řekl Šimíček. Šestatřicetiletý Barinka také zasáhl do všech tří utkání, šest obránců však mělo větší prostor na ledě než on.