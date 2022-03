Přes prodloužení ve stylu NHL vydřeli znojemští Orli postup

„Když se prodloužení vyhraje, je únava menší. Jít po tak dlouhém utkání v neděli doma na třetí zápas, v němž už by se rozhodovalo o postupujícím, by bylo složitější. Únava tam samozřejmě je,“ přiznal v neděli znojemský útočník Tomáš Svoboda.

Volný večer místo dalšího vypjatého střetnutí přivítal všemi deseti. „Na zápas bych určitě došel, ale bylo by to těžké. S Grazem se hrál hodně fyzický hokej, na poměry této ligy se to dost mydlilo, Graz hrál důrazně. K tomu cestování. Nejenom že se prodlužovalo, ale ještě jsme vydávali síly v soubojích. Jsem rád, že jsme to ukončili,“ řekl Svoboda.

Čtvrtfinále začíná ve středu, po Znojmu sáhl vítěz základní části Salcburk.

Prodloužení se v ICEHL hraje jako v zámořské NHL, tedy v pěti na obou stranách a po třetinách - jako kdyby zápas normálně pokračoval. Nájezdy neexistují.

Už první duel této série šel do prodloužení, to ale ve středu pro tehdy domácí Orly rozsekl Filip Ahl na 3:2 v 70. minutě. V pátek už to bylo daleko drsnější.

Orli ukázali odolnost už v základní hrací době, když srovnali dvoubrankové manko. Zápas kouskovaly potyčky, často se vylučovalo, i do prodloužení se šlo po výměně názorů ve čtyřech na obou stranách.

„Prodloužení už začalo opatrněji, postupem času se ale stejně začne hrát do útoku. Nechcete prohrát, nechcete jet na dovolenou. Už je to vabank,“ líčil Svoboda.

Přesto tempo opadalo, ani diváci s postupující nocí nebyli tak hlasití. Čekalo se na chybu. Graz na znojemskou branku vyslal 72 střel, byli to však hosté, kdo se radoval. Místo opatrnosti do přečíslení vyrazil zadák Jan Bartko, z čehož dorážkou profitoval Gorčík.

„Ono to tak bývá, že takhle dlouhý zápas rozhodne akce, kdy někdo udělá věc, kterou celý zápas neudělal. Hlavy jsou unavené, někdo udělá chybu a je to,“ ohlédl se za dlouhým bojem Svoboda.