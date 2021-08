Chceme hrát lepší hokej, zní z Třince po zlém vstupu do Ligy mistrů

„Neměli jsme dobrou už ani první třetinu,“ uznal třinecký kapitán Petr Vrána. „Nevstoupili jsme do zápasu v úplně dobrém nasazení. Do desáté minuty jsme ani pořádně nevystřelili. Díkybohu, že to bylo po první třetině jenom dva jedna.“

Oceláři hned v prvním minutě druhé části hry znovu vyrovnali. „Dostávali jsme se do hry a vypadalo to, že s utkáním přece jen můžeme něco udělat. Jenže Fribourg nám odskočil o další dva góly a vedení si už podržel,“ podotkl Vrána, který vstřelil první branku svého celku.

Zápas dohrával se šrámem v obličeji. Odmítl však, že by šlo o nějaký ostrý střet. „Šlo o běžnou věc centrů. Po buly vyletěla protihráči hokejka. Chytla mi naštěstí jen obočí. To k tomu patří.“

Obránce Tomáš Kundrátek litoval, že sotva Třinečtí srovnali na 2:2, tak dostali třetí gól. „Chyběla nám větší přesnost nahrávek. Škoda, že jsme si nevypracovali nějaké přesilovky, ty by nám taky pomohly.“

Kundrátka alespoň potěšil gól, který dal na 2:2. „Snažím se dělat věci, co mám – střílet na branku. Před tím nám tam vyšla kombinace,“ uvedl.

Třinečtí se ze Švýcarska přesunují do švédského Leksandu, kde je v neděli čeká druhý duel Ligy mistrů. „Rozhodně chceme hrát lepší hokej a musíme podat i kvalitnější výkon. Nyní se potřebujeme dobře na ten zápas připravit, abychom odvezli nějaké body,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina.