Liga mistrů naznačí sílu Třince. Nevím, co očekávat, přiznává Nestrašil

Cestu za postupem, který si vybojují první dva celky soutěže, Oceláři zahájí v pátek od 19.45 ve Fribourgu a v neděli v 18.05 nastoupí na ledě Leksandu. „Obě mužstva se probojovala mezi top týmy Evropy. Patří ke špičce švýcarské a švédské ligy. Věříme, že s nimi odehrajeme vyrovnané zápasy,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Stejní protivníci čekají Třinec příští týden v jejich Werk Aréně – ve čtvrtek od 17.05 Fribourg a v sobotu od 15.00 Leksand. Se Slovanem se Oceláři utkají až 6. října doma a týden nato v Bratislavě. „Ligu mistrů bereme velmi vážně,“ upozornil Varaďa. „Silní soupeři nás prověří před začátkem extraligy.“

K nejbližším dvěma zápasům Třinec ve čtvrtek odletěl z mošnovského letiště bez reprezentantů, obránce Martina Marinčina a útočníka Miloše Romana, kteří tento týden v Bratislavě bojují se slovenským národním mužstvem o postup na olympijské hry. „Mrzí nás, že kluci nemohou být s námi, protože nás moc není, ale příležitost dostanou zase další,“ řekl Václav Varaďa. „Doufám, že ti, kteří nastoupí, za to pořádně vezmou.“

Dodal, že o složení formací ještě nemá úplně jasno. „Zkoušíme různé varianty,“ uvedl. „K tomu někteří kluci mají menší zdravotní problémy.“

Nestrašil se těší na bývalé spoluhráče

Většina Ocelářů už Ligu mistrů okusila. Pro Andreje Nestrašila, jenž přišel před touto sezonou z ruského Magnitogorsku a do Česka se vrátil po 13 letech v cizině, to bude premiéra. „Po pravdě, vůbec nevím, co očekávat,“ usmál se útočník. „Fotbalovou Ligu mistrů miluju, je to jediný fotbal, na který se rád podívám. V hokeji to však je pořád novinka. Pro naši generaci tato soutěže ještě asi nebude dostatečně prestižní, ale nějak začít musí.“

Nestrašil je přesvědčený, že hokejová Liga mistrů má velký potenciál. „Za nějaké roky může být třeba stejně populární jako ta fotbalová. Je fajn, že máme možnost se srovnávat s týmy ze Švýcarska, Švédska. Můžeme zjistit, jak na tom jsme v porovnání s Evropou.“

Na souboje s evropskými protivníky se Nestrašil těší i proto, že má na kontinentu spoustu bývalých spoluhráčů. „Třeba v Leksandu je Mikael Ruohomaa, finský centr, s nímž jsem hrál v Nižněkamsku. Bude to zajímavé zpestření sezony. A jaké to opravdu je, si můžeme říct za měsíc.“

Hokejisté se každopádně stále musejí vyrovnávat s opatřeními kvůli přetrvávající koronavirové pandemii. „Regule, co a jak, jsou dané a my je budeme dodržovat,“ řekl Václav Varaďa. „Nejde o nic neobvyklého. Jde o různá omezení, ale známe je už z minulé sezony, z naší extraligy.“

Prémie za triumf jsou opět o něco vyšší

Formát Ligy mistrů se oproti předešlým letům nezměnil. Z osmi základních skupin po čtyřech týmech postoupí do play off vždy dva nejlepší. Vítěz bude znám 1. března 2022.

Byť platí, že klubům se účast v Lize mistrů ekonomicky vyplatí až od semifinále, odměny se opět zvýšily. Zatímco v prvním ročníku byly 1,5 milionu eur, přičemž vítězný švédský tým Lulea bral 127 tisíc eur (přibližně 3 242 000 korun), v předchozí sezoně 2019 až 2020 byly 2,34 milionu eur a první Frölunda dostala prémii 425 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 10 850 000 korun.

A jak tomu bude v tomto ročníku? Celková dotace soutěže je 3,31 milionu eur, přičemž vítěz získá 495 tisíc eur, což je téměř 12,7 milionu korun.