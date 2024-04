Langhamer se ve Švédsku stěhuje do Malmö, Lenc zůstává v HV 71

„Marek je zkušený brankář, který dlouhodobě prokazuje své kvality v nejlepších evropských ligách. Má ale za sebou i starty na mistrovství světa a získal i bronzovou medaili,“ uvedl sportovní manažer Björn Liljander na klubovém webu s poukazem na Langhamerův start na MS v roce 2022.

Rodák z Moravské Třebové působil v letech 2012 až 2017 v zámoří, v NHL si připsal dva starty za Arizonu, která jej ještě jako Phoenix Coyotes draftovala. Před sedmi lety se vrátil do Evropy a zamířil do Brna, v jehož dresu získal extraligový titul. Následně odešel do KHL a chytal za Chabarovsk. V roce 2021 se přesunul do Finska a působil v Ilvesu Tampere, poslední sezonu strávil ve Švédsku.

V Malmö se Langhamer potká s dalšími třemi českými hokejisty. Smlouvu pro příští sezonu mají obránci Jakub Galvas a Dominik Badinka i útočník Robin Hanzl.

Radan Lenc

Klub HV71 na svém webu oznámil, že dvaatřicetiletý český reprezentant Radan Lenc, který momentálně usiluje o nominaci na mistrovství světa v Praze a Ostravě, podepsal novou dvouletou smlouvu.

„Radan je extrémně profesionální ve všem, co dělá, a byl pro nás velmi užitečný,“ uvedl sportovní manažer Kent Norberg na adresu hráče, který do týmu sídlícího v Jönköpingu přišel v průběhu sezony 2022/23.

Odchovanec Mladé Boleslavi doposud za HV 71 odehrál 96 zápasů s bilancí 26 branek a 21 asistencí. V minulosti nastupoval Lenc v zahraničí za Chabarovsk a Frölundu. V extralize hrál vedle Mladé Boleslavi i za Liberec.