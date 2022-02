Lenc po olympiádě opustí Chabarovsk, sezonu dohraje ve švédské Frölundě

Účastník loňského mistrovství světa v Rize zamířil do Chabarovsku před touto sezonou z Liberce a bylo to jeho premiérové zahraniční angažmá.

Ve Frölundě, kde působí i další reprezentační útočník Michael Špaček, má Lence pomoci zacelit mezeru při zranění Jacoba Nilssona. „Měli jsme o něj zájem už dříve a teď to vyšlo. Je to rychlý útočník, který pasuje do našeho herního stylu,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Frölundy Fredrik Sjöström.

Za Chabarovsk si Lenc ve 49 zápasech připsal 17 bodů za osm branek a devět asistencí. Amur je v Západní konferenci KHL devátý o dva body za osmým Nur-Sultanem, ale odehrál o čtyři zápasy více. V Göteborgu má Lenc šanci na dlouhý závěr sezony s bojem o titul v play off.

Třicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi v české extralize za svůj mateřský klub, Pardubice a Liberec sehrál 436 zápasů, v nichž nasbíral 244 bodů za 117 branek a 127 asistencí. V roce 2019 získal s Libercem stříbro. Na loňském mistrovství světa v Rize si připsal jeden bod za gól.