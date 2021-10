Sparta narazí v osmifinále hokejové Ligy mistrů na švédský tým Skelleftea

Hokejová Sparta se v osmifinále play off Ligy mistrů utká se švédským celkem Skelleftea AIK a v případě postupu by mezi nejlepšími osmi narazili na lepšího ze souboje mezi dalším švédským týmem Rögle BK a Curychem. Při posunu do semifinále by na ni připadl někdo z čtveřice Frölunda, Mannheim, Klagenfurt a Leksand. Rozhodl o tom los v Curychu.