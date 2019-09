Nepropadli jsme, řekl kouč Hradce Králové. Ale vyhrál obhájce

Hokej

Zvětšit fotografii Joel Mustonen z Frölundy před hradeckým brankářem Markem Mazancem. | foto: ČTK

dnes 10:13

Zdaleka není nic ztraceno, ale v říjnu to nebudou mít Hradečtí jednoduché. V posledních dvou zápasech základní skupiny H Ligy mistrů totiž budou usilovat o postup do vyřazovací části ze třetí pozice v tabulce. Pokud si poprvé v historii chtějí play off zahrát, musí bodovými zisky v zápasech s rakouským Grazem pod sebe dostat jednoho z dvojice Cardiff, Frölunda, mužstev, která jsou po čtyřech odehraných kolech nad nimi.