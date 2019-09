Frölunda chtěla hodně, ujišťuje hradecký Jergl po historické výhře

Jenomže tento osmý pokus, jen dva dny poté, co Hradečtí museli skousnout prohru ve Walesu, jim vyšel.

„V Cardiffu to bohužel nevyšlo, asi jsme do toho neuměli dát úplně všechno. Možná to trochu bylo i cestou, ale na to se nelze vymlouvat. V Göteborgu byl náš výkon lepší,“ komentoval nečekaný průběh venkovního tripu hradecký útočník Aleš Jergl.

Pravě jeho gól v polovině zápasu do branky Frölundy odstartoval cestu za historicky první výhrou hradeckého mužstva v Lize mistrů na ledě soupeře. Do té doby uhrála jen dva body, po jednom v každé z předcházejících dvou účastí.

„Soupeř mě sice při střele hákoval, ale už předtím jsem si před něj dal tělo i nohu a puk do bekhendu, kterým jsem ho dostal do branky,“ popisoval svůj střelecký úspěch, první v soutěžním utkání Mountfieldu, do kterého přišel před touto sezonou.

Hradec se musel ve Švédsku vyrovnávat nejen se sílou soupeře, ale také s jeho zvýšenou motivací poté, co dva dny před tím na domácím ledě překvapivě podlehl rakouskému Grazu a do tabulky si zapsal jediný bod. „Diváci, kteří zápas sledovali, museli vidět, že chtějí hodně. Hráli velmi dobře, hodně se drželi na puku, my jsme to ale zvládli,“ uvedl útočník.

Styl hry obhájce trofeje v Lize mistrů ale podle Jergla hradeckému týmu vyhovoval více než ten, s jakým na něj dva dny předtím vyrukoval Cardiff: „Cardiff hrál tvrdší hokej, víc nás dohrával, Frölunda byla víc na puku a to nám vyhovovalo.“

Navíc Hradci vycházela i taktika. „Měli jsme vycházet z dobré defenzivy, hodně bruslit, napadat soupeře při rozehrávce a dostávat tím jejich beky pod tlak,“ popsal Jergl. Toho se tým držel i v závěru, kdy odolával snaze soupeře, jenž po snížení na 3:2 cítil velkou šanci alespoň na vyrovnání. „Řekli jsme si, že nemůžeme ustupovat, že se stále musíme hrát útočný hokej, což jsme plnili na sto procent,“ řekl hradecký útočník.