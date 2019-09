Hradečtí hokejisté touží přiblížit postup v Lize mistrů, hostí obhájce

„Když vyhrajeme, do zbývajících zápasů půjdeme z trošku lepší pozice,“ uvedl před dnešním zápasem obránce hradeckého Mountfieldu Mislav Rosandič.

Pravdu má v tom, že při vyrovnanosti skupiny jim ani dnešní úspěch postup ještě nezajistí a budou ho muset potvrdit ve dvou říjnových duelech s rakouským Grazem. „Pokud bychom s Frölundou prohráli, o postup bychom museli s Grazem tvrdě bojovat,“ uvědomuje si hradecký bek.

Vedle kvality soupeře, již uznává celá hokejová Evropa, se Hradečtí musejí připravit na to, že Frölunda bude mít stejnou motivaci, jakou měli oni ve čtvrtečním utkání s Cardiffem. Šampioni Ligy mistrů i Švédska z minulé sezony totiž budou určitě chtít Mountfieldu vrátit porážku z minulého týdne na domácím ledě. Hradecký tým ve Švédsku vyhrál 3:2.

Hradec versus Frölunda Utkání základní skupiny Ligy mistrů, dnes v 17 hodin.

Střetnou se zatím vedoucí tým skupiny (Hradec, 6 bodů) se třetím (Frölunda, 4 body). V dalším dnešním zápase se utkají Graz s Cardiffem, zbývající účastníci skupiny.

Hradec hraje Ligu mistrů potřetí, v předcházejících dvou sezonách ze základní skupiny nepostoupil.

Frölunda obhajuje celkový triumf v Lize mistrů z loňska, bylo to její třetí prvenství v pětileté historii obnovené soutěže.

Dnešní utkání bude součástí akce k zahájení hokejové sezony, kterou hradecký klub pro fanoušky připravil a k níž patří také velká autogramiáda celého hradeckého týmu. Program začne ve 13 hodin v prostorách před ČPP Arénou.

Stejným poměrem ještě předtím překvapivě podlehl ve Walesu domácímu Cardiffu, to ale ve čtvrtek odčinil, když ho na svém ledě porazil 5:2. „Vítězství si vážíme, jsou to důležité tři body do tabulky,“ konstatoval trenér Mountfieldu Tomáš Martinec.

Hradecký tým zápasu dominoval. Už v první třetině vstřelil dvě branky a další dvě přidal na začátku poslední. Minutová ztráta koncentrace sice poté dovolila soupeři snížit na rozdíl dvou branek, ale na víc se hráči Cardiffu už nezmohli.

„Až na tu minutku třetí třetiny jsme měli zápas ve svých rukách,“ těší se Rosandič. „Kluci měli výborný pohyb a z toho si vytvářeli spoustu šancí. Jsem rád, že jsme zúročili přesilovky a jeden gól dali i v oslabení,“ ocenil Martinec.

Mountfield nastoupil proti Cardiffu v aktuálně možném asi nejsilnějším složení. Opět chyběli zranění obránce Linhart a útočník Koukal stejně jako nemocný další bek Zámorský. Něco podobného se dá očekávat i dnes, avšak trenéři by už měli mít k dispozici obránce Tomáše Voráčka, jehož vedení klubu kvůli problémům se zraněnými hráči v týdnu přivedlo na měsíční výpomocnou zkoušku.

Následující zápas v Lize mistrů Hradec sehraje 8. října, vedení klubu na něj pro tým i fanoušky vypraví zvláštní vlak.