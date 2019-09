Hradecký kouč před dvouutkáním v Lize mistrů: Získat alespoň tři body

„Klíčové bude získat alespoň tři body, které nás udrží ve hře,“ řekl před čtvrtečním duelem s waleským Cardiffem hlavní kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec. Co z toho podle trenéra vyplývá? „Nejlépe bude vyhrát hned ten první zápas a pak se uvidí.“

Před zápasem v Cardiffu možná tak uvažovali i fanoušci, a nakonec to dopadlo obráceně. V Cardiffu jste jako favorit prohráli, ale pak jste vyhráli na ledě obhájce trofeje Frölundy. Jak jste ty „obrácené“ výsledky viděl vy?

Pravda je, že porážka v prvním zápase pro nás byla velkým zklamáním. Avšak, aniž bych ji chtěl nějak omlouvat, musím říct, že zápas v Cardiffu byl ovlivněn tím, že jsme před ním byli dlouho na cestě. Z Prahy jsme odlétali v den zápasu brzy ráno, po letu nás čekala ještě dost dlouhá cesta autobusem, do Cardiffu jsme dorazili až odpoledne.

Hradec v Lize mistrů Třetí utkání základní skupiny sehraje ve čtvrtek od 18 hodin, jeho soupeřem bude Cardiff Devils.

Další zápas hraje v sobotu znovu na domácím ledě, soupeřem bude švédská Frölunda (17.00).

S oběma soupeři Hradec hrál minulý týden na jejich ledě, v Cardiffu prohrál 2:3, na ledě Frölundy stejným poměrem vyhrál a přivezl si tak tři body.

Přitom jste ale nezačali nějak špatně.

Souhlasím, i když právě v první třetině, kterou jsme vyhráli, jsme měli dát víc gólů. A pak přišla druhá, v ní jsme přestali bruslit, nechali se několikrát vyloučit. Domácí mohli začít hrát to, co chtěli, dali dva góly v přesilovce, chytili se diváci a my jsme to pak už ani přes zlepšený výkon v poslední třetině nedokázali dohonit.

Pro tým to byla těžká situace, protože jste před sebou měli zápas na ledě Frölundy, který byl naopak favoritem. Případný neúspěch by vás hned na začátku zápasů základní skupiny dostal do nepříjemné situace. Jak jste situaci řešili?

Něco jsme si řekli, protože to, co se stalo v Cardiffu, se stát nemělo. Proto jsem rád, že tým ve Švédsku ukázal svoji sílu.

Co vám odehrané zápasy ukázaly před domácími odvetami s oběma soupeři?

Že musíme hrát disciplinovaněji než u nich a nedávat jim tolik přesilovek. Když jsme hráli v plném počtu, bylo to v pořádku.

Jak na tom budete se sestavou, především v obraně, kde má několik hráčů zdravotní problémy?

Určitě nebude hrát Linhart, minimálně první zápas nestihne ani Zámorský, který hrál jen v Cardiffu, ve Švédsku už kvůli nemoci nemohl.

Jak moc ve vás hrklo, když se ve Švédsku na ledě ocitl další bek Filip Pavlík po střetu, který odneslo jeho koleno?

Hodně, byla by to další velká komplikace pro naši obranu. Naštěstí se mohl ještě v té třetině vrátit a uvidíme, jestli bude moci hrát i v následujících zápasech.