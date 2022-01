Bony je zpět v Nizozemsku, ale... Nejsi vítán! slyšel od fandů nového týmu

Třiatřicetiletý forvard z Pobřeží slonoviny neměl klub od předloňského listopadu, kdy po deseti měsících rozvázal smlouvu v Saúdské Arábii.

Aby se udržel v kondici, trénoval s Newport County, týmem z velšského městečka, který kope čtvrtou anglickou ligu. „Před začátkem nové sezony bych měl mít jasno,“ doufal loni v květnu v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

Čekání se svalnatému útočníkovi docela protáhlo, ale konečně může oznámit: Mám kde hrát!

„Mám radost, že přicházím do Nijmegenu,“ prohlásil Wilfried Bony. „V Nizozemsku jsem se měl báječně a potěšilo mě, že mám opět příležitost nastoupit v Eredivisie.“

Někteří ovšem jeho nadšení nesdílejí - fanouškům NEC Nijmegen tuze vadí, že je Bonyho minulost spojená s úhlavním rivalem Vitesse Arnhem, kde se před téměř deseti lety stal nejlepším střelcem nizozemské ligy se 31 zásahy.

Naštvané skupiny z řad příznivců proti jeho příchodu protestovaly, dokonce na stadion vyvěsily transparenty s nápisy „Bony NENÍ vítán“ nebo „Bony v našich barvách? NIKDY!“

Sám fotbalista si citlivost situace uvědomuje.

„Je mi to jasné, že jde pro někoho pro ožehavé téma,“ citoval ho klubový web. „Ale věřím, že dostanu férovou možnost ukázat se v dobrém světle. Udělám vše, co je v mých silách, abych se co nejrychleji dostal do zápasové kondice a týmu co nejvíce pomohl,“ pokračoval.

Bony přichází ve složitém období, v týmu nováčka nizozemské ligy má nahradit dlouhodobě zraněného střelce Pedra Ruize a je tak trochu posilou z nouze. „Najít dobrého útočníka je vždy obtížné, navíc v zimě. Zjistili jsme, že v roce 2022 kluby nechtějí moc pouštět své hráče, protože jim vždycky někdo může vypadnout s covidem a najednou nemají kde brát,“ vysvětlil sportovní ředitel Ted van Leeuwen.

„Bonymu chyběl fotbal, má stále velkou motivaci. Jasně, má tréninkové manko, ale to lze dohnat. Na to, že tak dlouho nehrál zápas, je pořád pozoruhodně fit. Chce hrát ještě tak rok a půl a ukončit kariéru na vrcholu. Uvidíme, co nám vzájemná spolupráce přinese,“ dodal.

Mimochodem, van Leeuwen moc dobře Bonyho zná. Právě on ho před jedenácti lety přivedl do Arnhemu za sto milionů korun ze Sparty.

Tam se reprezentant Pobřeží slonoviny stal hvězdou, v sedmasedmdesáti zápasech nastřílel osmapadesát branek. Za dva a půl roku ho nizozemský klub prodal do Premier League za víc než 400 milionů korun.

Ve Swansea byl na vrcholu, ve své první sezoně dal jen v Premier League sedmnáct branek. Na podzim 2014 přidal dalších devět, což zaujalo Manchester City. Bezmála miliardu korun za Bonyho zaplatil!

V šestačtyřiceti zápasech za City nastřílel jedenáct gólů, což nebyla úplně špatná bilance. Ale také bylo poznat, že jeden z nejbohatších klubů světa byl tak trochu nad jeho možnosti. Brzdila ho zranění, neuspěl na hostování ve Stoke ani po návratu do Swansea.

Pookřál až na hostování v Kataru, kam zamířil v lednu 2019 a kde se mu povedlo vybojovat nominaci na Africký pohár národů. Po konci smlouvy ve Swansea se usadil ve Walesu a začal trénovat s Newportem, s kterým se připravoval dodnes i poté, co v Saúdské Arábii nevydržel ani rok.

Teď se vrací tam, kde se mu dřív báječně dařilo. Má ještě na to, aby byl v nizozemské lize přínosem?