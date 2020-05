Jak využít čas v karanténě: hvězda Manchesteru City dokončuje univerzitu

I když má v třiadvaceti letech kariéru fotbalisty nastartovanou jako málokdo jiný a hravě zajistí sebe i širší rodinu, nechce si zavřít žádnou z možných vedlejších cest.

„Nikdy přece nevíte, co bude,“ vysvětluje, proč dál pokračuje ve studiu na univerzitě v Castellónu.

Bydlel na koleji, když jako devatenáctiletý začal nastupovat ve španělské lize za Villarreal. Brzy přestoupil do Atlétika Madrid, a loni se dokonce přesunul do Anglie. Za sedmdesát milionů liber!

„Hlavně kvůli Pepu Guardiolovi, nejlepšímu trenérovi na světě,“ tvrdí. „Dřív hrál na stejné pozici jako já a hodně mi pomáhá s adaptací na novou zemi a úplně jinou a náročnější soutěž.“

Rodri, celým jménem Rodrigo Hernández Cascante, je nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Před vynucenou přestávkou kvůli pandemii pravidelně nastupoval jak v domácí soutěži, tak v Lize mistrů.

„Snad se brzy zase budeme moci na hřiště vrátit, i když je pochopitelně prioritou, abychom se toho viru zbavili,“ uvědomuje si španělský reprezentant, jenž se v novém klubu minul s bývalým kapitánem a ikonou Vincentem Kompanym.

Také on, uznávaný belgický obránce, během kariéry vystudoval vysokou školu, a to dokonce přímo v Manchesteru, kde hrál jedenáct let. Rovnou dva obory zároveň, marketing a sportovní vědy, zvládl ještě v Madridu Juan Mata, toho času hráč konkurenčních United.

A třeba Andrej Aršavin, bývalý záložník Arsenalu, v Petrohradu dokončil studia módního návrhářství. „Neříkejte to spoluhráčům,“ říkal v žertu novinářům, když před jedenácti lety na britské ostrovy přicházel.

To Rodri takové starosti nemá. O studiu obchodu a managementu už po přestupu do Anglie mluvil mockrát. A tvrdí: „Jsem si jistý, že mi škola do budoucna hodně pomůže. Rád bych sice po skončení kariéry zůstal nějakým způsobem u sportu, ale kdyby se mi to nepovedlo, vadit to nebude.“