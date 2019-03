Neymar, Mbappé, Eriksen... Zidane prý dostane devět miliard na přestupy

Florentino Pérez, prezident Realu, přesvědčil Zidana k návratu na lavičku po necelých deseti měsících nejen lukrativní smlouvou do června 2022, ale údajně i finanční zárukou na velké přebudování kádru, jak píše britský Independent.

Realu se předchozí léto nepodařilo adekvátně zareagovat na dvě události: na Zidanův nečekaný odchod (Lopetegui byl propadák, Solari původně dočasné řešení, které nemělo budoucnost) a na Ronaldův přestup do Juventusu.

Velký návrat potvrzen Zidane je po deseti měsících zpátky v Realu Madrid

Následkem je zpackaná sezona, madridský celek už vypadl z Ligy mistrů i Španělského poháru, je ze hry o domácí titul, protože ztrácí dvanáct bodů na vedoucí Barcelonu. Proto jsou potřeba rozsáhlé změny.

Zpátky na výsluní mají Realu pomoci ty největší hvězdy světového fotbalu.

Na vrcholu seznamu posil byste našli čtyři zvučná jména - útočníky Neymara a Kyliana Mbappého z Paris St. Germain, dalšího ofenzivního hráče Edena Hazarda z Chelsea a záložníka Christiana Eriksena z Tottenhamu.

V případě Neymara a Mbappého by musel Real sáhnout hodně hluboko do kapsy a pravděpodobně překonat světový přestupový rekord. Ten drží právě brazilský kouzelník Neymar, který v létě 2017 odešel z Barcelony do PSG za 222 milionů eur. Naopak belgický ofenzivní záložník Hazard už několikrát naznačil zájem o angažmá v madridském velkoklubu.

Ambice jsou to velkolepé a pokud se některé z vysněných posil skutečně podaří přivést, nabízí se srovnání s érou „Galácticos“ - dobou, kdy Real za velké peníze podepisoval Davida Beckhama, Roberta Carlose, Luise Figa, Ronalda a další.

Klub by nicméně v létě mohlo několik hráčů opustit.

Bale se herně trápí a několikrát ho vypískali i vlastní fanoušci, navíc si velšský křídelní hráč nesedl s francouzským koučem při minulém angažmá. Podle Independentu může po sezoně odejít i středopolař Modrič. Chorvatský držitel Zlatého míče zůstává za očekáváním podobně jako řada jeho spoluhráčů.

Zidanův předchůdce Santiago Solari odstavil mezi náhradníky levého obránce Marcela a ofenzivního záložníka Iska. Kapitán a stoper Sergio Ramos zase údajně pohrozil odchodem z Madridu po ostré výměně názorů s prezidentem Pérezem.