Zimní přestupy: návrat Crouche, neaktivní elita i překvapení s Princem

Nejdražší přestupy za leden 2019 Christian Pulisic z Dortmundu do Chelsea za 58 milionů

Leandro Paredes ze Zenitu do Paříže SG za 34,7 milionů

Lucas Paquetá z Flamenga do AC Milán za 31,4 milionů

Krzysztof Piatek z Janova do AC Milán za 30,9 milionů

Paco Alcácer z Barcelony do Dortmundu za 22,7 milionů

Miguel Almirón z Atlanty do Newcastlu za 21 milionů

Jonny Otto z Atlétika Madrid do Wolverhamptonu za 18 milionů

Dominic Solanke z Liverpoolu do Bournemouthu za 17 milionů

Amadou Haidara ze Salcburku do Lipska za 16,2 milionů

Brahim Díaz z Manchesteru City do Realu Madrid za 15,5 milionů Zdroj: The Guardian. Částky jsou uvedeny v librách.