Senzační zápas, ale druhou penaltu jsme mít měli. Klopp po City smutnil i chválil

Incident v posledních minutách nastavení. Míč se v pokutovém území snáší mezi záložníka Alexise Mac Allistera a křídelníka Jeremyho Dokua. Ten natahuje nohu a místo míče trefí soupeře kopačkou do hrudníku.

Výsledek? Nic.

„Všichni za mnou mají tablety a slyším jen: ‚Jasná‘. Jasně, že si to sudí obhájí, nebo mi možná bude další den volat šéf rozhodčích s omluvou. Ale nic z toho už výsledek nezvrátí,“ láteřil německý kouč bezprostředně po zápase.

Na tiskové konferenci o několik minut později už vychladl a stejný incident komentoval mírněji: „Není to na červenou kartu, ale jde o jasný faul. Už jsem se k tomu vyjádřil tolikrát, že mi je to jedno. Už jsem se přes to dostal, je to v pohodě. Měl bych radost, kdybychom penaltu kopali, ale ať už řeknu cokoli, nic se nezmění,“ citoval Kloppa klubový web.

Navzdory kontroverznímu závěru byl ale se zápasem dvou největších trenérských soupeřů spokojený. „Senzační zápas. Druhý poločas byl rozhodně ten nejlepší, který jsme proti City kdy odehráli. Oni sice trefili břevno a tyč, ale my jsme měli dát dvě nebo tři branky. Výjimečný fotbalový zápas. Wow,“ řekl.

Boj o titul v anglické lize baví. Nebyl to taktikou svázaný zápas. Oba celky útočily, chybovaly, těžiště hry se dynamicky měnilo. Podobnou show servírují střety mezi Kloppem a Pepem Guardiolou často.

„Potkal jsem svou ženu ihned po zápase a byla strašně nadšená, takže musí být zábavné sledovat zápasy i z tribuny,“ žertoval Klopp. „A musím říct, že jsem nikdy neviděl City se takhle trápit.“

Liverpool na Anfieldu prohrával od 23. minuty po gólu Johna Stonese, krátce po změně stran ale srovnal z penalty Alexis Mac Allister.

Navzdory bodové ztrátě byl ale Klopp spokojený, vždyť má nadále stejně bodů jako první Arsenal a boj o titul je až nezvykle vyrovnaný.

„Myslím si, že jsem nikdy nezažil boj o titul se třemi týmy. V Německu obvykle vládl Bayern. V jedné sezoně (2010/11), kdy jsme se s Dortmundem stali mistry, za námi skončil Leverkusen. Tady v Anglii obvykle vyhrával jediný tým , jednou jsme to byli my. Zbývá nám deset kol do konce, nic ještě není rozhodnuté,“ doplnil.

„Byl bych rád, kdyby mezi námi byl třicetibodový rozdíl. Podstatné ale je, jestli jsme v boji o titul z výkonnostního hlediska. Dnes jsem viděl tým, který na to má. Takže uvidíme, co se nám povede,“ řekl Klopp.

Možná se po konci kariér spřátelíme

Byl to možná Kloppův poslední přímý souboj s Guardiolou, na konci sezony totiž na lavičce Liverpoolu skončí. „Ale on se vrátí. Až moc miluje svou práci,“ prohlásil jeho španělský protějšek.

Oba spolu coby trenérští rivalové bojují už od roku 2013. Nejprve na sebe narazili jako trenéři v Německu, kdy Klopp působil v Dortmundu a Guardiola v Bayernu Mnichov. Od roku 2016 se potkávají v Anglii.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp objímá Pepa Guardiola z Manchesteru City po remízovém utkání na Anfieldu.

„Udělal z nás lepší tým a ze mě lepšího trenéra. Přeju si, aby se brzy vrátil, protože fotbal potřebuje podobné osobnosti, jako je on,“ přidal Guardiola.

Oba se hodně respektují, když si po vzájemných střetnutích podávají ruce, je cítit obrovská úcta. „Něco mezi námi je, i když se to odehrálo na fotbalovém stadionu a nic z toho by nezměnilo svět. Pravděpodobně se po konci kariér nějak spřátelíme,“ usmál se Klopp.

„Je to golfista, já ne. Hraju padel a on je Španěl, takže taky možná umí padel, kdo ví? Něco si najdeme. Pokud se potkáme, pobavíme se o senzačních zápasech, neuvěřitelných věcech,“ dodal.