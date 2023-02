Nejlepším fotbalistou podle FIFA bude jeden z trojice Messi, Mbappé, Benzema

V závěrečné nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2022 podle mezinárodní federace FIFA jsou Lionel Messi, Kylian Mbappé a Karim Benzema. Vítěz předchozích dvou ročníků Robert Lewandowski se do tříčlenného užšího výběru nedostal. FIFA o tom informovala na svém webu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 27. února v Paříži. Ocenění federace udělí za dosažené úspěchy v období 8. srpna 2021 až 18. prosince 2022.