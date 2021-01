Nová kultura. Řecky ale trochu umím, říká Krmenčík

Od té doby reprezentační útočník a plzeňský odchovanec na branku čeká.

Měl potíže se zdravím.

Vypadl v Belgii ze sestavy.

Musel si hledat nové angažmá.

Už se zdálo, že zakotví v Besiktasi. Kluby se dohodly na podmínkách a záleželo na Krmenčíkovi, jestli podepíše a přesune se na hostování do divoké turecké metropole na stadion, kde nebývá nezvyklé, když fanoušci házejí po fotbalistech kameny a další těžké předměty.

O Kalvacha je údajně znovu zájem v Rusku Plzeňský fotbalový záložník Lukáš Kalvach opakovaně vzbuzuje zájem o své služby v zahraničí. V létě kolem defenzivně laděného středopolaře kroužilo Dynamo Moskva, teď o něj podle zpráv, se kterými přišel jako první server iSport.cz, stojí CSKA Moskva. Nezdá se však pravděpodobné, že by Kalvach opustil Viktorii už nyní během zimního přestupního období. Pětadvacetiletý olomoucký rodák patří na západě Čech neodmyslitelně do základní sestavy. V této sezoně se v ní objevil pokaždé a na hřišti chyběl během podzimu pouhých sedm minut. Na rozdíl od předchozího ročníku se mu zatím příliš nedaří střelecky. Zatímco v předešlém ligovém ročníku rozvlnil síť pětkrát, čímž si vytvořil osobní rekord, v probíhající sezoně zatím na první přesný zásah stále čeká. Kalvach patří do širšího kádru reprezentace a doufá v účast na Euru.

Na domluvu nakonec nedošlo, tedy alespoň ne s istanbulským velkoklubem. Rodák z Kraslic zamířil do dalšího bouřlivého prostředí.

„Cítím se dobře. Já i můj manažer jsme teď velmi šťastní. Měli jsme spolu opravdu dlouhý telefonát, kdy mi říkal: Michale, tohle je pro tebe správný krok. Takže jsem tu a chci makat na sto procent,“ tlačil ze sebe Krmenčík lámanou angličtinu v úvodním rozhovoru pro klubovou televizi Paoku Soluň.

Průběžně třetí celek řecké nejvyšší soutěže toužil po posílení palebné síly a vyhlédl si právě vyholeného borce s dělovou levačkou.

I sám Krmenčík ví, že jeho největší přísun tkví v dopravování míče do soupeřovy sítě.

„Hraju naplno celých devadesát minut. Jsem útočník a dávám góly, to je moje práce. Chci pomoci spoluhráčům a celému týmu, to je přece to hlavní,“ vykládal do objektivu kamery oblečený do pruhovaného černobílého dresu.

Bylo jasné, že bude potřebovat změnu. V Bruggách za roční působení skóroval v soutěžních střetnutích jen během zmíněné tří zápasové série.

Jinak nic.

Úplné sucho.

Řecká liga není typickou destinací pro české fotbalisty, v minulých letech ale třeba v AEK Atény hrával Tomáš Pekhart. A přímo PAOK je v Česku známý v poslední době především díky bývalému slávistickému záložníkovi Miroslavu Stochovi, jemuž však druhý pobyt v soluňském klubu příliš nevyšel.

PAOK je hodně mezinárodním týmem. Na téměř třicetitisícovém stadionu Toumba působí například Polák, Rakušan, Srb, Nor, Rakušan či Gruzínec.

Životu v nové zemi se ale Krmenčík nebojí, s řeckou kulturou už má své zkušenosti. „V Česku jsem hrál v druhé lize (v Čáslavi), šéf byl tehdy Řek a se mnou hrálo dalších deset řeckých fotbalistů. Takže řecky trochu umím,“ překvapil.

Krmenčíkovo hostování neobsahuje opci, pokud by tedy PAOK chtěl bývalého plzeňského kanonýra z Brugg vykoupit, musel by se s belgickým klubem teprve domluvit na případné přestupové částce.

Poprvé by si vytáhlý forvard mohl zahrát už dnes, řecká liga se už po krátké zimní pauze znovu rozběhla a PAOK se večer představí na půdě jedenáctého Atromitosu.