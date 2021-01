Krmenčík změní adresu, Bruggy ho mají uvolnit na hostování do PAOK Soluň

Informují o tom zahraniční média, mimo jiné třeba web sdna.gr, podle nějž by PAOK mohl českého reprezentanta získat na půlroční hostování s opcí.

Petros Harizaklis, reportér řeckého serveru Metrosport, uvádí, že Krmenčík přiletí do země dnes, aby podstoupil zdravotní prohlídku a vzápětí dohodu podepsal. PAOK by podle Harizaklise měl platit polovinu měsíčního platu hráče.

Pro sedmadvacetiletého útočníka půjde o vítanou změnu. O jeho odchodu z Brugg se spekuluje delší dobu, od konce listopadu neodehrál za belgického šampiona ani minutu, v posledním ligovém utkání s Eupenem na konci prosince nebyl ani mezi náhradníky. Za Bruggy naposledy skóroval v září.

Belgickému klubu přitom patří teprve od ledna, kdy přestoupil z Plzně za šest milionů eur (zhruba 150 milionů korun). Smlouvu má do léta 2023 a v minulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, získal s Bruggami titul.



Jenže pořádně nastupoval jen v úvodu nového angažmá, pak naskakoval především z lavičky. V aktuálním ročníku hrál v základu jen šestkrát, celkově dal za Bruggy v pětadvaceti utkáních tři branky.

To je od představ Brugg i samotného hráče dost daleko.

„O situaci jsme s Michaelem mluvili. Doposud nepředvedl to, co jsme my i on očekávali. Nemá to nic společného s jeho přístupem, ale s kvalitou. Uvidíme, co přinese lednové transferové okno,“ nechal se slyšet trenér Philippe Clement.



Podle zahraničních médií se o trojnásobného ligového mistra s Plzní zajímaly také istanbulské celky Besiktas a Fenerbahce. Ve hře byly údajně i nabídky z Ruska.



Tak jako tak Krmenčík změnu potřebuje, vzhledem k boji o nominaci na červnové mistrovství Evropy ví, že musí pravidelně nastupovat.

Na podzim byl součástí výběru trenéra Jaroslava Šilhavého, v září se jako střídající hráč prosadil proti Slovensku, v listopadu odehrál poločas s Německem a třicet minut proti Izraeli. Celkově má v reprezentaci bilanci 26 utkání, 9 gólů.