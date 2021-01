Chybělo kouzlo, jiskra. Solskjaer po propadáku také kritizoval sudího

Co konkrétně se Solskjaerovi nelíbilo?

Nesouhlasil s uznáním vedoucího gólu Keana Bryana z 23. minuty, podle jeho názoru Billy Sharp při rohu fauloval domácího brankáře Davida de Geu. Naopak vyrovnávací trefa Anthonyho Martiala o chvíli později podle trenéra United byla regulérní a nepředcházel jí nedovolený zákrok Harryho Maguirea na Aarona Ramsdalea, gólmana Sheffieldu.



„Sharp do něj prostě naběhl. David se nemohl zvednout do vzduchu, takže to byl faul. A před naším gólem nebyl žádný faul... Rozhodčí udělal dvě chyby, bohužel. V této sezoně jsou jejich výkony nekonzistentní a nepředvídatelné,“ řekl Solskjaer v televizním rozhovoru.

Domácí poté sice v 64. minutě srovnali zásluhou kapitána Maguirea, ale za deset minut vstřelil vítěznou branku Oliver Burke. A tak místo oslav očekávané snadné výhry trápí United šokující porážka. A Sheffield se raduje z teprve druhého (!) tříbodového zisku v ročníku.

Manchester nebodoval poprvé od začátku listopadu, skončila jeho série 13 duelů bez porážky a v tabulce zůstal druhý o bod za městským rivalem City. Svěřenci kouče Pepa Guardioly navíc mají jedno utkání k dobru.

„Míč jsme drželi jenom my, ale když inkasujete dva hloupé góly, je to vždycky těžké. Nevytvořili jsme si dost velkých příležitostí. Chybělo nám kouzlo, jiskra, něco extra. Soupeř dobře bránil, ale my na jeho blok nenašli správné řešení,“ uvedl Solskjaer, jehož svěřenci vyslali na branku Sheffieldu jen čtyři střely.

Trenér United se nicméně nechce pitvat ve čtvrté porážce v ligovém ročníku, na to ostatně v nabitém programu ani není čas. Soustředí se už na sobotní zápas na stadionu Arsenalu.

„Jsme zklamaní, ale není čas se litovat. Jiné týmy prohrály a dokázaly na to rychle zareagovat, i my to už několikrát dokázali. Tato sezona nabízí hodně divných výsledků, teď to zasáhlo nás. Očekávám, že v sobotu podáme mnohem lepší výkon,“ dodal někdejší útočník.