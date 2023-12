Sága Mbappé pokračuje: Real mu v lednu opět nabídne smlouvu, prý už naposledy

Je to už pomalu tradice uplynulých let, že se v každém přestupovém období mluví o odchodu Kyliana Mbappého do Realu Madrid. V lednu už se však fotbalový svět možná konečně dozví, jak celá tahanice dopadne. Španělský celek prý opět nabídne útočníkovi smlouvu, kterou bude muset podepsat do půlky měsíce, jinak může na angažmá v Madridu zapomenout.