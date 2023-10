Už se zklidníš? Ne! Real je paf z Bellinghama, okouzlil i v El Clásicu

Nejlepší fotbalista světa do 21 let V pondělí večer získal Jude Bellingham trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let. Ocenění dostal za sezonu 2022/23, ve které ještě působil v Dortmundu. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporovali při mé cestě. Birmingham, Dortmund, Real Madrid... a bude toho ještě víc,“ řekl na pódiu pařížského Théâtre du Châtelet.