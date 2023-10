Zklamaný Xavi po El Clásicu: Měli jsme vyhrát, ale s výkonem jsem spokojený

„Hodnocení zápasu je velmi jednoduché. Odehráli jsme velmi dobrých 60 minut, dominovali jsme a dali jeden gól. Real měl dobrých 20 minut a skóroval dvakrát. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát,“ uvedl na tiskové konferenci Xavi.

Barcelona ve šlágru 11. kola španělské ligy vedla od šesté minuty, kdy se zblízka trefil Ilkay Gündogan. V 68. minutě ale střelou z dálky srovnal Bellingham a v druhé minutě nastavení dvacetiletý anglický reprezentant dokonal z dorážky obrat.

„Ale takový je fotbal, když nepřidáte druhý gól. Potřebovali jsme pět šest šancí na to, abychom skórovali. Real měl tři a dal dva góly. Myslím, že náš herní plán fungoval dobře. Jestli měl někdo tento zápas vyhrát, byli jsme to my,“ tvrdil třiačtyřicetiletý trenér.

Bellingham s 10 góly vede tabulku střelců španělské ligy a od svého letního příchodu do Realu dal v bílém dresu 13 branek ve 13 soutěžních zápasech. Prosadil se i ve všech třech duelech skupinové fáze Ligy mistrů.

„Je to hráč, který umí udělat největší rozdíl. I když je mu teprve 20 let, počíná si jako zkušený veterán. Překvapila nás ta střela, protože tolik gólů z dálky zase nedává. Myslím, že v sezoně klidně může dosáhnout na 20 nebo 25 branek,“ mínil trenér Realu Carlo Ancelotti.

Záložník Jude Bellingham z Realu Madrid (vpravo) střílí gól v utkání proti Barceloně.

„Musím říct, že já ani tým jsme dnes nebyli na své nejlepší úrovni. Ale hráli jsme dál, postupně jsme na soupeře zatlačili a přišla odměna. Viděl jsem v televizi mnoho zápasů El Clásica, musel jsem si to dnes prožít a udělat něco skvělého. Momentálně mi všechno vychází, ale stále je prostor se zlepšovat,“ uvedl Bellingham.

Real díky vítězství odskočil Barceloně v tabulce na čtyřbodový rozdíl. „Máme náskok, ale sezona bude pro nás i Barcelonu velmi dlouhá. Je to pořád skvělý tým a myslím, že to bude boj až do konce,“ prohlásil Ancelotti.

„Dneškem nic nekončí. Bylo to teprve 11. kolo v sezoně a my chceme vyhrát titul. Porážka doma s Realem samozřejmě není něčím, co by vás uspokojilo. Jsme frustrovaní, protože jsme si zasloužili více. Ale hráli jsme dobře. Přestože výsledek je špatný, výkon byl krok vpřed,“ dodal Xavi.