Anglické ligy se nedočkal. Žambůrek bude svůj talent rozvíjet v Dánsku

Žambůrek vyměnil dres jednoho ligového nováčka za druhého. V dánském celku, který je momentálně osmý, se znovu sejde s trenérem Larsem Friisem, který působil právě v Brentfordu, kde českého mladíka vedl.

„Určitě to byl jeden z hlavních důvodů. Trenéra znám, trenér zná mě. V Brentfordu je hodně Dánů, díky kterým mám ponětí o dánské lize,“ uvedl Žambůrek prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Mládežnický reprezentant, který s fotbalem začínal v Bohemians, vyrazil na velkou životní i sportovní zkoušku do anglického Brentfordu v sedmnácti letech ze Slavie.

Po půl roce v rezervě si kopl ve druhé lize za áčko, v létě 2019 jej do hlavního týmu oficiálně povýšili a podepsal nový čtyřletý kontrakt. Právě v sezoně 2019/20 hrál nejčastěji, celkově zapsal 19 startů, v té následující už měl vytížení podstatně menší a i kvůli tomu strávil část ročníku na hostování ve třetiligovém Shrewsbury.

Bretfordu se podařilo vykopat postup do Premier League, a ačkoli Žambůrek s týmem trénoval, nepodíval se ani jednou alespoň na lavičku.

„Odchod do Viborgu dává smysl ve všech směrech. V Anglii se toho Honza hodně naučil. Jako mladý hráč patřil do kádru klubu Premier League, a i když se nedostal do ligového zápasu, už jen tréninkový proces v takovém klubu je obrovskou zkušeností a známkou nejvyšší kvality,“ poznamenal Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce Sport Investu.

Žambůrek mění působiště po třech a půl letech, v novém mužstvu by měl dostat výraznější roli. „Nastal čas posunout se do dobré ligy a týmu, kde dostane adekvátní prostor a bude patřit k důležitým hráčům,“ doplnil Kolář. „Měl bych zkvalitnit, popřípadě vytvořit konkurenci ve středu zálohy,“ přidal fotbalista, na kterého Viborg udělal dobrý dojem.

„Atmosféra v klubu i nastavení lidí, jak jsou všichni otevření a snaží se mi usnadnit vstup do nového prostředí, to je strašně příjemné. Je to rodinný klub, který má po postupu do dánské ligy velké ambice,“ dodal.