V jedenadvacítce je další hráč z Anglie, do týmu se dostal Žambůrek z Brentfordu

Do fotbalové reprezentace do 21 let přibyl další hráč z ostrovů. Jan Žambůrek, který působí v prvoligovém anglickém Brentfordu, je v nominaci na říjnová kvalifikační utkání proti Kosovu.