Rozhodčí jsou klauni, už toho máme dost, zuří po remíze šéf Neapole

„Co to předvedli za klauniádu? Vyloučit takového gentlemana, jakým je Carlo Ancelotti? Být jím, tak z Itálie odjedu, protože tady sudí neumějí pískat. Už toho máme dost,“ rozčiloval se De Laurentiis po středeční remíze 2:2.

Hosté z Bergama dali druhý gól v 86. minutě, pohledné akci ale předcházel souboj obránce Simona Kjaera a domácího Fernanda Llorenteho v jejich šestnáctce. Neapolský forvard se ocitl na zemi poté, co jej soupeř téměř ragbyovým způsobem složil.

Potenciální pokutový kop konzultoval hlavní rozhodčí Pino Giacomelli s pomocníkem u videa skoro pět minut, na záběry na obrazovce se ale nepodíval. A poněkud překvapivě uznal branku Bergama.



„Snad se nemusíme bavit o tom, jestli to měla být penalta, nebo ne, že?“ prohlásil Ancelotti do mikrofonů televize Sky Sports Italia. „VAR mluví o nějakém faulu loktem. Kde to viděl? Kjaera zjevně vůbec nezajímal míč,“ zlobil se trenér Neapole. A poodhalil, jak došlo k jeho vyloučení.

Domácí fotbalisté protestovali a Ancelotti se rozzlobený hlouček kolem arbitra pokoušel umravnit. „Giacomelli mě poprosil, ať mu pomůžu uklidnit situaci. Já se ho vzápětí zeptal: A vy fakt nepochybujete o tom, že to nebyla penalta? No a poslal mě do kabin.“

Soupeřův trenér Gian Piero Gasperini měl opačný názor. „Od lavičky to jako pokutový kop vypadalo, ale ze záznamu jsem viděl loket v Kjaerově obličeji,“ podotkl. „Z rozhodnutí rozhodčích jsem zklamaný. Všechny nás to štve, ale musíme jít dál,“ dodal Ancelotti.

Nejvíc ze všech tak zuří De Laurentiis. Opřel se do úrovně sudích v Itálii, kritizoval Nicolu Rizzoliho a Marcella Nicchiho, kteří rozhodčím v zemi šéfují.



„Svou práci nedělají dobře. Já a další prezidenti klubů ze Serie A, díky kterým mimochodem přežívá druhá i třetí liga, máme právo na názor, je nutné, aby nás vyslechli. Italové už mají plné zuby jejich arogance a nadutosti,“ uvedl mimo jiné De Laurentiis.

„My, kteří tady financujeme fotbal, toho máme dost. Bez nás by rozhodčí maximálně loupali brambory. Chci, aby k tomu Rizzoli a Nicchi konečně něco řekli, chci transparentnost, chci respekt,“ dodal.



Podívejte se na sestřih utkání Neapol - Atalanta Bergamo: