Někdy milovat znamená odejít! Piqué, ikona Barcelony, zamával na rozloučenou

Pochopil, že Barcelona už si poradí bez něj. V létě si pořídila dva vynikající stopery Koundého a Christensena, k tomu do parádní fazony vyrostl Ronald Araújo. Přičíst pochopitelně musíte Marcose Alonsa, který může na stoperu kdykoli zaskočit.

Není žádné tajemství, že zadlužené Barceloně se hodí, že ušetří na jednom královském platu.

Pro legendárního Piquého, kterého v defenzivní hierarchii předběhl i Eric García, nezbývalo místo. A tak si vzal před sobotní půlnocí mikrofon, popocházel s ním po hřišti a před nabitým stadionem Camp Nou pohnutým hlasem děkoval. Spoluhráčům, trenérům, všem zaměstnancům klubu, šéfům. Každému, kdo dělá hráčům každý den servis.

„Někdy milovat znamená nechat jít,“ nadechl se k vyznání a rozplakal se dojetím.

Za Barcelonu odehrál 616 soutěžních zápasů, jako stoper s vynikajícím výskokem, prudkou hlavičkou a skvělou orientací v prostoru nastřílel dvaapadesát gólů. Dohromady nasbíral třicet trofejí, včetně osmi triumfů ve španělské lize a tří prvenství v Lize mistrů.

„Můj dědeček ze mě udělal člena Barcelony ve chvíli, kdy jsem se narodil. A tady taky zemřu,“ prohlásil.

Kdo by nevěděl, dědeček Amador Bernabeu býval v Barceloně ředitelem. Upnul se k tomu, aby malý Gerard jednoho dne zaklepe na dveře áčka. Trvalo to déle, než oba doufali.

V sedmnácti totiž talentovaný stoper zamával a šel se zocelit do Manchesteru United. Na jaře 2008, to mu bylo jednadvacet, dokonce pod trenérem Alexem Fergusonem vyhrál titul i Ligu mistrů. „Výborný žák. Učenlivý. Nechá si poradit,“ chválil ho slavný kouč.

Ale to už bylo jasné, kam ho srdce táhne. Domů. Do Barcelony, která musela zaplatit pět milionů eur, aby Piquého vykoupila.

V sobotu, uprostřed rozehrané sezony, se Piquého působivý příběh dopsal. Neuměl si představit, že zbytek ročníku odsedí na čekačce, což se klidně mohlo stát, protože trenér Xavi měl jiné priority.

Jako lehce nervózní kapitán přivedl Barcelonu do ligového souboje proti Almeríi. Už to, že mu spoluhráči nechali nepatrný prostor, aby v bílých kopačkách vykročil na trávník sám, leccos znamenalo. On byl pan Někdo. Velké číslo 3.

„Mohl klidně pokračovat, ale rozhodl se dobře. Odešel jako gentleman,“ vyprávěl dědeček Amador Bernabeu před španělskými novináři.

Po hromadě šancí Barcelona v sobotu vyhrála 2:0 a v neúplné tabulce vyskočila na první místo. Gerard Piqué Bernabeu, jak zní celého jméno, vystřídal těsně před koncem, aby si mohl za věrné služby vyslechnout ovace vestoje. Pak ho spoluhráči chňapli a vyhazovali do vzduchu.

Je konec.

Konec jedné mimořádné kariéry. „Ale není to mé sbohem. Začíná mi nový život a vím, že se jednou vrátím,“ slíbil Piqué.

Prozatím se bude věnovat svým dětem, které má s bývalou manželkou Shakirou, a klubu FC Andorra, do kterého vstoupil jako majitel. Andorra minulou sezonu postoupila do druhé španělské ligy a ráda by ještě výš.

Kam zamíří (a v jaké roli) Piqué, to je otázka.