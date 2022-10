Piqué randí se studentkou. Situace ubližuje hlavně našim synům, říká Shakira

Všechno začalo články španělského bulváru, který psal v létě o tom, že Shakira a její partner Gerard Pigué jsou na pokraji rozchodu, protože fotbalista svou dlouholetou přítelkyni podvádí. Vzhledem k tomu, že spolu byli dvanáct let a mají dva syny, devítiletého Milana a sedmiletého Sashu, to byly pro mnohé zvěsti poměrně překvapivé.

Prvních několik měsíců, kdy partneři rozchod potvrdili veřejným oznámením, si kolumbijská zpěvačka svůj pohled na věc nechávala jen pro sebe. Později se rozhodla popsat, jak se v celé situaci cítí.

„Není pro mě vůbec lehké o tom mluvit. Zvlášť když je to takto poprvé, co o tom mluvím v nějakém rozhovoru pro média,“ svěřila se Shakira novinářce Lulu Garciové-Navarrové, která ji vyzpovídala pro magazín Elle.

Zpěvačka Shakira se syny Milanem (vlevo) a Sashou (srpen, 2022)

„Dosud jsem o všem mlčela a jen se to celé pokoušela zpracovat. A ano, je těžké o tom mluvit, protože to stále trvá. Jsem pod drobnohledem veřejnosti, naše odluka není jako běžný rozchod dvou neznámých lidí,“ vysvětluje.

„Je to těžké nejen pro mě, ale samozřejmě i pro moje děti. Šíleně těžké. Situace ubližuje hlavně našim dvěma synům,“ říká zpěvačka. Dodává, že neustálý nátlak ze strany médií a fanoušků na její rodinu silně doléhá, a to zvláště teď v tomto pro ně velmi složitém období.

„Je to náročné. Snažím se nedávat to moc najevo před svými dětmi. Pokouším se je tak ochránit, protože to je v mém životě úkol číslo jedna. Ale pak něco zaslechnou ve škole od kamarádů nebo si ty ošklivé a nepříjemné věci přečtou na internetu. A samozřejmě to na ně má velký vliv,“ popisuje Shakira.

Její bývalý přítel Gerard Pigué si za ni našel náhradu, o více než dvacet let mladší studentku jménem Clara Chia Martiová. Španělský bulvár Socialite zveřejnil jako první jejich společné fotky, na kterých jsou zachyceni na kalifornském hudebním festivalu, kde se objímali a vášnivě líbali.

K tomu už se však Shakira vyjádřit odmítla. „Podle mě už to jsou až moc soukromé detaily. A všechno je to pro mě pořád tak čerstvé. Mohu jen říct, že tomuto vztahu a své rodině jsem dávala opravdu všechno, co jsem mohla,“ dodala.

Shakira a Piqué spolu žili od roku 2011. Potkali se rok předtím při natáčení videoklipu ke zpěvaččině písni Waka Waka, která se stala hymnou fotbalového šampionátu v Jihoafrické republice. Svůj románek oba nejdřív popírali a tajili. Nikdy se nevzali.