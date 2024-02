Mašina Haaland je zpátky. Návrat jeho staré formy přijde City vhod

Už to ani tolik nezarazí. Pět gólů do hodiny a u všech svítí jméno Erling Haaland. Kdo taky jiný? Vždyť od jeho příchodu do Manchesteru City v létě 2022 nenastřádal žádný fotbalista hrající anglickou nejvyšší soutěž celkově víc tref než on. Možná ale překvapí, že druhému Mohamedu Salahovi z Liverpoolu v úterý odskočil už na neuvěřitelných třicet branek.