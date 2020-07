Panenka byl zvolen do ideální sestavy rakouské ligy z osmdesátých let

Nyní jedenasedmdesátiletý Panenka během čtyřletého angažmá v nejúspěšnějším rakouském klubu získal dva mistrovské tituly a třikrát se radoval ze zisku poháru.

Za Rapid odehrál kreativní záložník proslavený vítěznou penaltou ve finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradu 127 zápasů a vstřelil 63 gólů.

Společně s Panenkou byli do nejlepší jedenáctky 80. let jmenovány rakouské hvězdy Toni Polster a Hans Krankl či německý legionář Hansi Müller. Trenérem hvězdného výběru určili experti Panenkova kouče z Rapidu Otta Bariče.

Výběr ideálního týmu desetiletí odstartovala loni ideální jedenáctka 70. let, příští rok se bude vybírat nejlepší mužstvo 90. let. Projekt by měl vyvrcholit v roce 2024 oslavami padesátého výročí vzniku rakouské nejvyšší soutěže.