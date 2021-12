Nebojte, nejsme pasivní, konáme. Šéf fotbalu Fousek o odposleších

Je to šest měsíců, co byl zvolen předsedou fotbalové asociace. „Naše krédo je, že chceme obnovit důvěru lidí ve fotbal,“ zdůraznil Fousek.

Jenže v posledních dnech veřejnost vnímá fotbal především přes policejní odposlechy, které ho vykreslují jako žumpu ovládanou bývalým místopředsedou Romanem Berbrem, v současnosti obviněným z korupce a zpronevěry.

„Není alibismus, když řeknu, že to všechno pochází z doby předchozího vedení. A že je to právě jeden z důvodů, proč jsme byli zvoleni my, nové vedení,“ řekl Fousek.

Překvapilo vás, co z policejních odposlechů vychází?

My s odposlechy, co máte vy novináři, nepracujeme. Ale pracujeme s tím, co mám k dispozici.

To je co?

My jsme aktivně přistoupili k tomu, abychom byli poškozenou stranou, takže máme přístup ke spisu. Je nesmírně objemný, má tisíce stran a vyšetřování probíhá. Spolupracujeme s policií, věnují se tomu naši právníci. Reagovali jsme na situaci, která tady byla, aniž bychom věděli, co se v odposleších objeví.

Odkazují na konkrétní jména, osoby, které komunikovaly s Berbrem, a některé s vámi sedí ve výkonném výboru.

Co je publikováno v médiích, jsou části odposlechů, jsou neúplné. Jména komentovat nechci. Asociace má nástroje, jak to řešit. Etická komise všechno posuzuje a já ctím její nezávislost. Je zapotřebí tomu věnovat čas.

Jaký? Jak dlouho může šetření trvat?

Očekáváme, že se to potáhne. Je to, jako když praskne vřed a vytéká hnis. Je těžké to odhadnout. Vyšetřování probíhá, policie se věnuje dalším záležitostem, které má k dispozici. Příští týden v úterý etická komise vydá první rozhodnutí.

Petr Fousek

Nepřijde vám tedy, že asociace jen vyčkává a nekoná?

V minulosti etická komise zahájila řízení, pak ho zastavila a chtěla čekat na rozhodnutí v trestním řízení. To je něco, co není v našem systému možné. To bychom taky mohli čekat roky, ale my chceme konat hned. Kroky směřují do etické komise, pracuje intenzivně, odposlechy posuzuje - ty, které máme k dispozici.

Jak to všechno může skončit?

Nelze předjímat. Ode mě teď není na místě, abych komentoval jména a situace. My chceme fotbal očistit, pracujeme na obnovení důvěry. Ale spis má tisíce stran, to zabere mým odhadem několik měsíců. Nelze mluvit za vyšetřovatele.

Přemýšlíte o tom, jaké dopady na fotbal může policejní šetření mít?

Je to dědictví. Vidíme, kam to došlo a jak to běželo. Když etická komise rozhodne, tak ti lidé budou muset z fotbalu odejít.

V etické komisi sedí právníci. Budou případy posuzovat jen po právní stránce, nebo i na základě morálky?

Každý to nějak pocitově vnímá. Já jsem se složením komise spokojený i s tím, jak pracuje. Nechceme se dopouštět bezpráví. Dovedu si představit, že některé situace mohou být na hraně, ale to je na etické komisi, aby to posoudila.

Může trestat dřív, než v případu padne soudní rozhodnutí?

Může, operuje v rámci stávajících předpisů a nemusí čekat na soud. Jsem zastáncem toho, že by asociace neměla čekat na vnější rozhodnutí.

Jak odposlechy ovlivňují situaci, kdy potřebujete s někým jednat, ale on je ušpiněný?

Je důležité, o koho se jedná, jakou funkci zastává. Bavíme se o tom, co vychází v médiích, ale pro nás je zásadní, až skutečný odposlech přijde do etické komise a ta rozhodne.

Odposlechy unikly znovu po více než roce od zatčení Berbra a spol. a v době, kdy do nich mohla jako poškozená strana nahlédnout i asociace. Je to náhoda?

V civilizované zemi by se to dít nemělo, ale je to realita. Těch lidí, kteří mají možnost do spisu nahlédnout, je hodně. Vždyť jen obviněných je dvacet.

Jak na poslední události reagují sponzoři?

Průběžně s nimi komunikujeme. Vnímají, že nic nepodceňujeme, že se tomu věnujeme, že konáme.